Por que o preço do combustível está tão caro?

Por que o preço do combustível está tão alto? Adriano Silva



Olá Adriano. Os combustíveis derivados do Petróleo são commodities e tem seus preços atrelados ao mercado internacional e a Petrobras passou a adotar como métrica para o ajuste de preço, a variação do preço internacional do petróleo, que ocorre quase que diariamente. Por essa razão são feitos os sucessivos reajustes, contudo, esse não é único fator. É importante destacar que existe toda uma cadeia produtiva até que o combustível chegue ao consumidor final. O valor pago pelo na bomba sofre interferência de outros fatores que impactam na formação do preço. Tem os tributos federais, a exemplo da CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico), o custo operacional das distribuidoras, os impostos estaduais, como o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) - que pode variar entre 12% e 35% dependendo do estado - e a margem dos revendedores que são os postos de combustíveis. Claro que o preço da Petrobras é determinante para a composição do valor final do combustível, mas é importante conhecer todo o caminho até a bomba, que explica, pelo menos em parte, o forte aumento sentindo pelo consumidor.





Sempre vivi no aperto, mas conseguia pagar tudo no fim do mês. Desde o início da pandemia para cá, acabei me endividando e não consigo quitar essas dívidas. O que fazer, Edísio? Anônimo



Olá Anônimo. Estamos vivendo um momento muito delicado por conta da pandemia que vem impactando fortemente todo mundo, tanto no aspecto sanitário quanto nas questões econômicas. Empresas fechando e pessoas perdendo seus empregos e tendo sua renda diminuída. Tudo isso contribui para o aumento do endividamento, mas essa não a única razão para isso: o apego ao consumo desordenado e a falta de planejamento são também fatores determinantes para esse índice endividamento tão elevado. É preciso estabelecer mudanças radicais na forma de pensar e agir para que consiga virar esse jogo e ter uma vida financeira mais equilibrada. Faça uma avaliação de suas dívidas, organize de uma maneira que seja possível identificar qual o total de cada uma delas e observe as mais caras para serem resolvidas primeiro. Com essas informações, o próximo passo é ajustar seus gastos e tentar economizar algum recurso para iniciar um plano de quitação dessas dívidas, que pode ser lento, mas é possível. Pensar em alternativas para aumentar a renda, é uma boa opção, porém, vai depender do seu tempo e disposição para isso.





Tem dúvidas sobre Finanças Pessoais? Mande um e-mail para carteiracorreio@redebahia.com.br