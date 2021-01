Por recuperação, Matheus Bahia promete tricolor diferente em 2021

Depois de praticamente uma semana inteira de treinamentos, o Bahia está quase pronto para entrar em campo pela primeira vez em 2021. Nesta quarta-feira (6), o Esquadrão vai até Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio pela 28ª rodada do Brasileirão.

Na bagagem, o tricolor leva a pressão da sequência de seis derrotas seguidas que vive na Série A e a proximidade da zona de rebaixamento. Mas assim como o novo ano que se inicia, a promessa é por um time com postura diferente em campo. Pelo menos é o que projeta o lateral Matheus Bahia.

"Sem dúvida vai ter muita raça de todo o time. A gente vem de uma semana de trabalho muito forte, o professor Dado vem colocando treinos fortes, marcação sob pressão, jogando em cima, o torcedor vai ver um time bem diferente", garante o prata da casa.

Matheus Bahia será uma das novidades do time de Dado contra o Grêmio. Ele entra na vaga de Juninho Capixaba, que por força contratual não pode jogar.

De acordo com o lateral esquerdo, uma das preocupações de Dado neste início de trabalho tem sido com o sistema defensivo. O Bahia é o dono da pior defesa do Brasileirão, com 48 gols sofridos. Por isso, o primeiro passo para a recuperação é parar de ser vazado pelos adversários.

"A gente vem trabalhando muito o sistema defensivo. Como muitos viram a gente tem tomado muitos gols, então demos uma ênfase maior a linha de quatro, ao fechamento de funil, fazendo de tudo para não tomar tantos gols", disse Matheus.

"Ele (Dado Cavalcanti) pede muito a concentração da linha de quatro, estar o tempo todo ligado, sem dar brecha, sem dar mole, encaixadinho", continuou o lateral.