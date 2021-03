'Por trás do número, existe muita dor', diz psicóloga sobre atender famílias de vítimas da covid

A crise sanitária mundial destacou o protagonismo das mulheres. Maioria na linha de frente do combate à covid-19, elas são a principal força de trabalho da saúde em todo o mundo. Diante das condições extenuantes do cenário atual, precisam ser lembradas como verdadeiras heroínas, com nomes marcados na guerra biológica que entra como um dos mais duros capítulos da história da humanidade. Elas representam mais de 70% dos profissionais da área de saúde e serviços sociais, segundo o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA). Esta liderança, no entanto, vem acompanhada ainda de preconceitos e fardos desproporcionais que, culturalmente, as mulheres carregam muitas vezes sozinhas.

Elas são enfermeiras, técnicas e auxiliares, fisioterapeutas, farmacêuticas, psicólogas, assistentes sociais, nutricionistas, biomédicas, médicas, motoristas de ambulância, profissionais da limpeza, gestoras e desempenham uma série de outras funções.

É preciso homenageá-las sem esquecer que, neste cenário pandêmico, várias mulheres estão enfrentando dramas como o aumento da violência doméstica, maior carga de tarefas não-remuneradas — sobretudo de cuidado com crianças e parentes doentes ou idosos — além de desemprego e pobreza. Nesta segunda-feira, 8 de março, o CORREIO traz depoimentos de três mulheres que estão na batalha contra o vírus, em diferentes profissões, para homenageá-las e lembrar a luta que é ser mulher todos os dias no caminho em direção à igualdade de gênero. A seguir, conheça a história da psicóloga Jaqueline Amorim, que tem 32 anos, é noiva, sem filhos, e trabalha no Hospital Espanhol

Espaço para o imprevisto

O dia a dia de Jaqueline: Embora tenha uma rotina pré-estabelecida, a psicóloga nunca sabe o que pode ocorrer, não dá para prever quando um paciente, uma família ou até mesmo um colega vai precisar de acolhimento psicológico. Cada dia é único. Ao assumir o plantão pela manhã, Jaqueline tem que ajudar o médico ou médica que acabou de noticiar um falecimento aos parentes. Ela acompanha o familiar no difícil reconhecimento do óbito. Está ali para as palavras de conforto e até para segurar quando a pessoa cai por não suportar ver-se diante do corpo. Não é fácil absorver tanta dor. A psicóloga tem as suas próprias dores, que incluem aquela bastante específica de, muitas vezes, ser desacreditada por ser uma mulher negra. A resposta dela a quem a desmerece é dada com trabalho e elegância.

Confira o depoimento de Jaqueline: