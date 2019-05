Por um novo recomeço, Osmar Loss estreia no comando do Vitória

O Vitória inicia neste domingo (26) um novo ciclo dentro das quatro linhas, o terceiro da temporada. Osmar Loss vai tentar fazer o que Marcelo Chamusca e Claudio Tencati não conseguiram nos cinco primeiros meses do ano: arrumar o time e produzir resultados positivos.

A partida contra o Atlético-GO marca a estreia do novo técnico à beira do campo, quatro dias após iniciar o trabalho na Toca do Leão. A bola rola às 16h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 5ª rodada da Série B.

A primeira missão de Loss é tirar o Vitória da zona de rebaixamento. Com um triunfo e três derrotas na competição, o rubro-negro soma apenas três pontos. Para subir na tabela, será preciso acabar com a invencibilidade do Atlético-GO em seus domínios. O rival da vez ainda não perdeu em casa nesta temporada.

Se acabar com esse tabu, o Leão encerrará um próprio ao mesmo tempo. A equipe baiana ainda não venceu como visitante nesta edição do campeonato. Depois de perder para Botafogo-SP (3x1) e Guarani (3x2), tem mais uma chance de comemorar longe de Salvador.

“Vamos concentrados. A gente vai procurar vir de lá com os três pontos”, prometeu o atacante Felipe Garcia.

Novidades

Osmar Loss teve apenas quatro dias para treinar o grupo, mas o time entrará em campo com mudanças diante do Atlético-GO. O técnico focou no sistema defensivo nos treinamentos que comandou. Regularizado, o zagueiro Zé Ivaldo deve estrear com a camisa vermelha e preta para formar a dupla de zaga com Everton Sena.

Com isso, Ramon ficará como opção no banco de reservas. O volante Farinha seguirá improvisado na lateral-direita, já que Loss não relacionou os jogadores disponíveis dessa posição - Matheus Rocha e Welisson.

Quem também não viajou por opção do treinador foi Ruan Levine, titular na rodada anterior. Recuperado de contusão, Ruy é opção, assim como Marcelo e Ítalo. Ainda fora de forma, Felipe Gedoz não foi relacionado.

O Vítória deve começar o jogo com Lucas Arcanjo, Farinha, Zé Ivaldo, Everton Sena e Capa; Léo Gomes, Marciel, Ruy e Nickson; Felipe Garcia e Neto Baiano.