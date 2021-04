Por vaga na 3ª fase, Bahia encara o Manaus pela Copa do Brasil

Chegou a hora de mais uma decisão para o Bahia na temporada 2021. Nesta quarta-feira (7), o tricolor entra em campo em busca de uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. A partir das 21h30, a equipe recebe o Manaus, no estádio de Pituaçu, e só a vitória interessa ao Esquadrão.

O duelo em Salvador será em jogo único. Pelo regulamento do torneio, quem vencer avança para a próxima fase. Em caso de empate, o classificado será conhecido nas cobranças de pênaltis. Por isso, todo cuidado é pouco e o Bahia sabe que precisa ficar ligado durante os 90 minutos de bola rolando.

Foram apenas dois dias de preparação para o confronto e muitos questionamentos sobre o momento da equipe tricolor. O time tem oscilado na temporada e, na última rodada da Copa do Nordeste, voltou a apresentar falhas defensivas na derrota contra o Fortaleza por 2x1. A meta agora é repetir atuações sólidas que já teve este ano para não ser surpreendido em casa.

“Eu me torno repetitivo até, mas faz parte. Não dá para julgar apenas o sistema defensivo. Se toma o gol, toma todo mundo”, disse o técnico Dado Cavalcanti. O comandante não confirmou qual equipe vai colocar em campo hoje, mas não será surpresa se ele decidir fazer modificações na equipe.

Dos oito contratados pelo clube, apenas o atacante paraguaio Óscar Ruiz ainda não está regularizado e à disposição do treinador. Contra o Fortaleza, Thaciano e Matheus Galdezani estrearam entrando no segundo tempo. Agora será a vez do volante Jonas ficar como opção entre os reservas. Mas a expectativa maior mesmo está no gol.

Douglas ganhou o apoio do treinador após cometer novas falhas na última partida, mas a fase instável do camisa 1 preocupa, ainda mais em jogo decisivo em que qualquer erro pode custar a classificação e um prejuízo de R$ 1,7 milhão, valor da cota de participação na terceira fase.

Com Mateus Claus machucado, as opções que sobram caso Dado decida fazer mudanças são os jovens Dênis Júnior, que chegou ao clube emprestado pelo São Paulo, e Matheus Teixeira, que foi destaque no triunfo do time de transição por 2x1 sobre o Atlético de Alagoinhas, pelo Baianão, no final de semana.

Retrospecto positivo

Aliás, é bom o Bahia entrar em campo bastante focado e com a atenção dobrada mesmo. O Manaus chega a Salvador com 100% de aproveitamento na temporada 2021. O clube do Amazonas venceu todos os seis jogos que fez até aqui. Foram cinco pelo campeonato estadual e um na primeira fase da Copa do Brasil, quando goleou o Jaraguá-GO, por 4x1, e se credenciou a enfrentar o tricolor.

A partida entre Bahia e Manaus será a primeira na história entre os dois clubes. O Gavião Real, como o time é conhecido, foi fundado apenas em 2013, mas já coleciona conquistas, como o tricampeonato amazonense e o vice da Série D do Brasileirão de 2019, que garantiu ao clube o acesso à Série C.

O retrospecto do Esquadrão contra times amazonenses na Copa do Brasil é positivo. Nas duas outras vezes em que encarou equipes de Manaus, o tricolor conseguiu de classificar. Em 2000, o Bahia passou pelo São Raimundo, na terceira fase, com goleada de 5x0 no jogo de ida, na Fonte Nova, e derrota por 3x1, na volta, no antigo estádio Vivaldão, que foi demolido para dar lugar para a Arena Amazônia.

Já em 2015, o tricolor eliminou encarou o Nacional na primeira fase da Copa do Brasil. Depois do empate por 0x0 em Manaus, o Esquadrão venceu na Fonte Nova por 3x2 e seguiu vivo na competição.