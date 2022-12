Porchat mandou mensagem para Gkay após polêmica no Domingão; saiba o que ele disse

Após a polêmica criada por uma piada feita por ele durante o Domingão com Huck deste domingo (25), Fábio Porchat enviou uma mensagem para ela pedindo desculpas. Segundo o colunista Leo Dias, o humorista escreveu que não imaginava que Gkay fosse ficar triste com a fala dele, pois ela está em muita evidência.

O Fábio ainda teria reforçado que tudo não passou de uma piada.

No programa, Porchat questionou, em homenagem pela morte de Jô Soares, o que o apresentador teria feito ao entrevistar Gkay. "Eu olho o Jô e fico pensando o que ele faria com uma Gkay na frente dele. Foi por isso que ele preferiu nos deixar, né?", afirmou.

A influenciadora ficou abalada com a situação e, antes de receber a mensagem do ator, compartilhou o que sentia em seu Twitter: “Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo pq ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro pq eu devo ser um lixo enorme”.

Em conversa com a coluna, Gkay revelou se já respondeu à mensagem de Fábio. Ainda magoada, informou: “Não respondi e nem vou”.