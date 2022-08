Porsche promove evento para anunciar chegada a Salvador  

Porsche abre loja temporária na Marina (Foto: Divulgação)

Depois de Pernambuco e do Ceará, finalmente a Bahia terá uma representação da Porsche. O grupo vencedor foi anunciado recentemente e a concessionará será inaugurada no ano que vem, na região da Tancredo Neves. Antes disso, a Bamaq, empresa mineira que ganhou a concessão, irá abrir uma loja temporária na Bahia Marina, na Avenida Contorno. A festa de inauguração, apenas para convidados, será na próxima quinta-feira, com decoração da Tudo São Flores e produção de Licia Fabio.

De acordo com Clemente Faria Jr., CEO do Grupo Bamaq, a empresa quer aproveitar a estrutura que está sendo instalada na Marina para se aproximar dos clientes baianos.





Bodas de Cristal

Na última quinta-feira, aconteceu a renovação dos votos de casamento entre o empresário Diogo Coelho e sua esposa, Tamires Coelho. Os dois, que se dividem entre Salvador e Petrolina, são casados há 15 anos e têm dois filhos, João, de 14, e Isabella, de 7. A celebração aconteceu durante o pôr do sol, no Restaurante Lafayette, na Bahia Marina, e foi seguida por um jantar íntimo, entre amigos e familiares.





Entre nós

A apresentadora Sabrina Sato desembarcou em Salvador na última quinta-feira para gravar uma campanha publicitária no Centro Histórico. Veio a convite da marca de sapatos Mississipi, da qual é garota-propaganda, e fez as fotos, no dia seguinte, no Pelourinho. Hospedada no Fera Palace Hotel, na Rua Chile, a artista também encontrou com Lyu Arisson e deu voz ao ator para pedir colaborações à TV Pelourinho - que passa por sérias dificuldades financeiras.

Além de apresentadora e sócia da holding Sato Rahal, ao lado dos irmãos Karina e Karin, Sabrina tem licenciamentos de algumas marcas (como óculos, maquiagem e lingerie) e é sócia de quatro redes de franquias de áreas como comida, energia solar e tratamento dentário. Também é dona de fazendas produtoras de café no interior de São Paulo.

Naiara Oliveira (Foto: Redes Sociais)

Personagem da semana

A baiana Naiara Oliveira foi contratada pela Record TV e passará a atuar como repórter da edição nacional do Cidade Alerta, ao lado de Luiz Bacci. A novidade foi divulgada durante uma transmissão ao vivo, na última segunda-feira, e ganhou destaque nas principais plataformas digitais do país. Recentemente, Naiara foi contemplada com o “Prêmio Maria Felipa”, evento que homenageia mulheres negras que se destacam na luta contra o racismo e pelo direito dos negros. “É uma lindeza só representar meu povo através da telinha”, vibrou, na ocasião.

Giro empresarial

A Moura Dubeux, que a cada dia vem aumentando sua atuação em Salvador, registrou lucro líquido de R$ 30,9 milhões no segundo trimestre de 2022 (2T22), cifra 17,8% maior do que a reportada na mesma etapa de 2021, informou a construtora pernambucana. “Crescemos bastante em desenvolvimento imobiliário e fomos capazes de elevar os lançamentos e o seu principal insumo, os terrenos. Fechamos o segundo trimestre de 2022 com 55 terrenos contratados, que totalizam um VGV bruto potencial de R$ 7,5 bilhões”, nos disse o CEO da companhia, Diego Villar.

Chef premiada

O empresário Murcio Dias, ao lado do filho Rodrigo Dias, e dos sócios Guto Baiardi, Marcelo Rangel e Manuel Coelho, inauguram, em novembro, o Lotti Cucina Italiana, na Bahia Marina. Com projeto de Caio Bandeira e Tiago Martins, o restaurante terá menu contemporâneo assinado pela premiada Giovanna Grossi, em cocriação com Coelho. A chef tem passagem pelo Geranium, em Copenhague, eleito o melhor restaurante do mundo em 2022, e atualmente está à frente do disputado Animus, em São Paulo. Presidente da Boccuse D’Or Brasil, ela também integra o time do reality gastronômico “Iron Chef Brasil”, que estreou quarta-feira, na Netflix.





Sessão pipoca

O ator Dalton Mello vem a Salvador, terça-feira (16), para participar da pré-estreia do filme “Predestinados”, no UCI Orient do Shopping Barra. Depois do Rio de Janeiro, a capital baiana é a próxima cidade do roteiro e talvez a única a receber o lançamento.

Ação inédita

Diversas empresas de transporte aéreo estarão reunidas na Capa Latin America Summit. A ação, inédita na América do Sul, é produzida pela Capa – Center foi Aviation e acontece nos próximos dias 25 e 26 de agosto, no Centro de Convenções de Salvador. Um dos objetivos do evento é atrair novas companhias aéreas para a cidade e, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, já estão confirmadas as presenças dos CEOs das brasileiras GOL e Azul, da Latam Brasil, da colombiana Ultra Air, da argentina Flybondi, da portuguesa TAP e da equatoriana Equair, além de executivos da alemã Lufthansa.