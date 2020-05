Porta-voz da Presidência tem resultado positivo para covid-19

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, de 59 anos, recebeu diagnóstico positivo para covid-19. A informação foi confirmada pela equipe do general da reserva do Exército. Ele passa bem e está isolado em casa. O exame foi feito na última segunda-feira (4) e o resultado saiu no dia seguinte, terça (5).

"O general Rêgo Barros encontra-se em sua residência, cumprindo todos os protocolos recomendados e, até o momento, sem sintomas que mereçam maiores preocupações", informou o Palácio do Planalto, em nota oficial.

O porta-voz é o mais novo caso do novo coronavírus no governo Bolsonaro, que passou por uma onda de contaminações em março. Os diagnósticos foram dados após uma viagem da comitiva do presidente aos Estados Unidos.

O primeiro confirmado foi o secretário especial de Comunicação, Fabio Wajngarten. Também testaram positivo os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Bento Albuquerque (Minas e Energia). Ao todo, 23 pessoas que viajaram com Jair Bolsonaro se contaminaram. Rêgo Barros, porém, não integrava a comitiva.

Após o retorno dos EUA, o presidente realizou pelo menos dois testes para covid-19 e divulgou que ambos deram negativo. Ele tem, contudo, se recusado a apresentar cópia dos exames.