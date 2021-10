Porto de Salvador recebe 20 mil toneladas de trilhos para o trecho II da Fiol 

O Terminal de Contêineres do Porto de Salvador recebeu nesta sexta-feira (8) 20.035 trilhos, o equivalente a 20 mil toneladas, para a Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). Vindos da China, os trilhos são destinados ao trecho II da ferrovia, que fará a ligação entre Caetité e Barreiras, no oeste baiano. Mais dois navios são esperados ainda este ano, contendo trilhos para o mesmo trecho da Fiol, com aproximadamente 640 quilômetros.

O navio Pretty Universe atracou na manhã de hoje e o desembarque total dos trilhos está programado para ocorrer no decorrer dos próximos dias. O terminal tem prática na operacionalização das chamadas cargas de projeto, com medidas de proporções gigantes e que exigem equipe especializada e infraestrutura de ponta.

“O nosso know-how foi conquistado através da experiência com projetos similares e de grande relevância para a população, ocorridos em anos anteriores, tais como o recebimento dos trilhos do metrô de Salvador e peças para grandes parques de energia solar e eólica localizados em diferentes pontos do país”, diz Demir Lourenço, diretor executivo do Tecon Salvador, unidade de negócios da Wilson Sons.

O terminal da capital baiana está em fase de nova expansão, com duplicação de cais e retroárea adicional de 30.000m² já concluídos. Parte dos trilhos da Fiol será armazenada nesse espaço até que seja transportada ao seu destino final.