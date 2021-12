Porto de Salvador recebe primeiro cruzeiro da temporada 2021/2022 na terça (7)

O tão aguardado retorno dos cruzeiros em águas brasileiras, marca a estreia no Porto de Salvador na próxima terça-feira (7). A Contermas, administradora do Terminal Marítimo de Salvador, celebra o início da temporada de cruzeiros 2021/2022 na véspera do feriado da Conceição da Praia. O primeiro navio de cruzeiros a atracar no Porto da cidade será também um estreante na nossa costa. O MSC Seaside, que possui capacidade para 5.545, virá de Ilha Grande, São Paulo, com a estimativa de 4000 passageiros.

A retomada do setor no país só ocorreu após a aprovação e publicação de protocolos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que limitou a ocupação máxima a 75% da capacidade de cada embarcação e definiu o distanciamento de 1,5m entre grupos, o uso de máscaras e a vacinação completa como obrigatórios. Para embarcar também será necessário apresentar laudo de exame PCR até 72h antes ou antígeno até 24h antes da viagem.

Em nota, a Contermas empreendeu todos os esforços para implantar os protocolos definidos no Plano de Contingência do Terminal, aprovado pela Anvisa. Serão adotadas ações para evitar aglomerações, para desinfeção de ambientes; para controle de acesso de pessoas, pois além das restrições de segurança, devem vigorar o controle sanitário, com a exigência de apresentação de cartão de vacinação contra COVID-19 completa.