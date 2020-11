Porto Seguro: novo prefeito promete 'kit covid' e diz que verão 'não sustenta' doença

O prefeito eleito de Porto Seguro, Jânio Natal, afirmou que o coronavírus deve se proliferar menos no verão, uma relação que não tem consenso na comunidade científica. Em entrevista à TV Bahia, ele prometeu ainda distribuir um "kit covid" para pessoas carentes que inclui medicamentos sem efetividade comprovada contra a doença.

Falando dos prejuízos dos comerciantes e da proximidade do verão, ele afirmou que medidas serão tomadas e que já escolheu uma secretária de saúde. "Uma coisa que não passa por nossa cabeça é lockdown, fechamento de qualquer coisa", disse. "A gente sabe, pelo que se comenta, que o covid não se sustenta no verão, com calor, é o que se diz...", afirmou, prometendo ficar atento a tudo.

No dito "kit covid", ele citou alguns medicamentos que também não têm eficácia comprovada contra o coronavírus. "O kit covid, que é o kit da vitamina A, C, D, o zinco, a anita, a azitromicina, a hidroxicloroquina. Vamos fornecer para as pessoas mais carentes, para que se haja uma precaução da vida de cada uma das pessoas, principalmente dos bairros mais humildes", disse. "A gente está pensando até em oferecer esse kit pro turista, ele chegar no aeroporto, no hotel, ele ter... Isso é o pensamento", acrescentou, afirmando que a futura secretária de saúde Raíssa Soares quem terá o poder de decisão.

Na entrevista, ele ainda estimou que o Carnaval aconteça na cidade em abril, afirmando acreditar que em janeiro do ano que vem já haverá uma vacina contra a covid-19. “Na nossa ideia, a gente quer tentar fazer o Carnaval em abril. 18, 29, 20 e 21 de abril. Creio, diante do que vemos na mídia, que com fé em Deus agora em janeiro a vacina estará liberada e daí a gente tem que tomar uma posição", disse o prefeito eleito, destacando que a data vai depender da vacina. "Infelizmente quem manda hoje é o covid".

Natal afirmou que a vida não pode parar e que a economia de Porto Seguro é muito dependente do turismo. "Se parar, ou morre de fome ou ficaremos todos sem saber o que fazer. Temos que tomar decisões com responsabilidade. De forma alguma vamos parar o comércio e vamos analisar dia a dia. Vamos vencer. Temos fé em Deus”, avaliou.