Portos e aeroportos da Bahia terão vacinação contra covid e testagem, diz secretária

Os portos e aeroportos da Bahia terão pontos para vacinação contra covid-19 e testagem da doença, segundo anunciou a secretária estadual de Saúde, Tereza Paim, nesta terça-feira (30) pela manhã.

A secretária não deu detalhes sobre a partir de quando a estratégia será colocada em prática. A ideia é prevenir novos casos da doença neste fim de ano, especialmente com a nova variante ômicron, detectada inicialmente na África do Sul, em circulação.

“Nós vamos fazer o mesmo enfrentamento que fizemos no início e temos provocado bastante a Anvisa, que é a agência reguladora do Brasil, e deve nortear todo esse programa e planejamento. Nós nos reunimos ontem com o secretário Léo Prates, para que essas decisões sejam mais assertivas aqui na Bahia", disse Paim, em entrevista ao Jornal da Manhã, da TV Bahia.

"Portos e aeroportos terão, aqui em Salvador principalmente, postos de vacinação. Vai que a pessoa que chegou, e está no dia da terceira dose? Está no dia da sua segunda dose? A gente vai incentivar essa pessoa a se vacinar. E vamos fazer testagem também", acrescentou. "Claro que enquanto não tem determinação da Anvisa, junto com Ministério da Saúde, precisamos desse anúncio federativo", diz, sobre a exigência de testagem.

As pessoas que passarem por esses locais serão "estimuladas" a fazer o teste.. "Mesmo essa variante, a ômicron, ela é detectável no teste de RT-PCR. Então, as pessoas podem sim ficar tranquilas, porque um teste, por enquanto, revela se a pessoa tem ou não a doença", explicou.

A secretária lembrou que quando a variante delta chegou à Bahia foi detectada inicialmente em pessoas que estavam em um navio ancorado. Destacou também que o Laboratório Central da Bahia (Lacen) continua fazendo sequenciamento das amostras de exames que detectaram covid-19, fazendo rastreamento do vírus.

“Essa variante, como ela tem muita mutação, 50 mutações, só no lugarzinho da chave, da entrada dela no nosso organismo, isso faz com que ela seja uma variante que tenha bastante espalhamento, ou seja, várias pessoas podem pegar esse vírus – que é o mesmo, só que mutado. Mutações são modificações para melhor entrada no nosso organismo", explica.