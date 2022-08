Pós-graduações prepararam alunos para as demandas da sociedade 

Ao observar as mudanças da sociedade entendemos a importância do conceito lifelong learning ou aprendizado contínuo. É das novas realidades que surgem as formações que vão garantir aos profissionais atualização do conhecimento para atender a este organismo vivo, que não para de se transformar.

Neste contexto destacam-se cursos como os Faculdade Baiana de Direito: Direito Médico, da Saúde e Bioética, que é transdisciplinar; Advocacia Trabalhista, um novo curso focado no desenvolvimento do aluno através da metodologia de sala invertida (estudo de casos); Direito Imobiliário, que surgiu em função do aquecimento deste mercado, além do Direito Digital, impulsionado pelas crescentes ocorrências de crimes digitais, bem como pelas regulamentações criadas para ordenar o ambiente digital: Lei de Proteção de Dados (LGPD) e Marco Civil da Internet.

Nas mais variadas áreas, a tecnologia também levou à necessidade de lapidar conhecimento. Isto é o que comprovam os atuais cursos da Unifacs, entre eles: Gestão de Agrotecnologia, Agroindústria 4.0, Governança em TI, Big Data e Comunicação, Comunicação 5.0 - inteligência digital e novos ambientes comunicacionais, neurociência aplicada à educação e Psicologia Positiva, Bem-Estar e Felicidade, além de muitos outros.

Oportunidades para atuação em indústrias

Com o objetivo de atender à indústria e empresas, o Senai Cimatec também tem novidades em seus cursos de pós-graduação Lato Sensu. Foram lançados os programas MTIs (Master in Technology and Innovation) e os MBIs (Master in Business and Innovation), que trazem discussões acerca dos processos tecnológicos associados ao tema da especialização, em especial: MBI em BIM (Building Information Modeling); MBI em UX Design & Strategy, MTI em Lean Manufactuting, MTI em Alimentos Funcionais.

“Destaque também para o novo MBA em Gestão & Tecnologias da Saúde, programa inovador que objetiva formar profissionais capazes de implementar e gerir as novas tecnologias da área de saúde”, ressalta a pró-reitora Verena Alcântara.

Para 2023, o Senai Cimatec planeja o reposicionamento do seu segmento de Pós-graduação Lato Sensu e Educação Continuada, inaugurando um modelo de operação flexível e personalizável pelo estudante/profissional, que contempla oportunidades de aproveitamento dos estudos já realizados e que conecta mais rapidamente os estudantes ao mercado de trabalho.

Da ciência à inovação

Não são apenas cursos de pós-graduação Lato Sensu que abrem caminhos no mercado de trabalho. Se antes o Stricto Sensu levava o profissional à vida acadêmica e publicações, as novas opções de pós do Senai Cimatec têm feito a diferença na vida dos alunos, garantindo a qualificação desses ao integrarem equipes multidisciplinares e até mesmo dando a eles ferramentas necessárias para empreender e criar startups a partir de suas pesquisas.

O pró-reitor da pós-graduação e Pesquisa do Centro Universitário, Jailson Andrade, fala com entusiasmo sobre essa visão acadêmica, o acolhimento que tais formações recebem por parte do setor industrial, bem como das boas avaliações vindas da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A maior novidade no segmento Stricto Sensu é o mestrado profissional Desenvolvimento Sustentável.

“Trata-se de um curso baseado na Agenda 2030, com foco em inovação aplicada ao desenvolvimento industrial sustentável”, comenta o pró-reitor.

Com este mestrado, o profissional ganha qualificação para construir uma ponte entre a pesquisa em química e os desafios do setor empresarial para atuar com sustentabilidade, seguindo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que é um conjunto formado por 17 metas globais definidas pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

A proposta de ter mestrados e doutorados cada vez mais voltados para a sociedade é algo que vai crescer em escala nacional, como aposta o pró-reitor. Mesmo antes de concluírem seus cursos, os alunos têm condições de estar no mercado de trabalho. Ou seja, os estudos vão além das publicações de teses e dissertações. O Senai Cimatec oferece, ainda, outras opções no Stricto Sensu: Gestão e tecnologia Industrial e Modelagem computacional e Tecnologia Industrial (mestrado profissional e mestrado acadêmico e doutorado).



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.