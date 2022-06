Post mente ao afirmar que Anitta foi vaiada após críticas a Bolsonaro

É falso o conteúdo de um vídeo que circula no TikTok e no WhatsApp afirmando que a cantora Anitta foi vaiada após gritar “fora Bolsonaro” e falar “que Bolsonaro não seria reeleito” durante um show. O vídeo mostra ainda que o público reagiu jogando objetos no palco. Na verdade, a cantora que aparece nas imagens é a franco-espanhola La Zowi, que discutiu com a plateia durante uma apresentação na Europa.

Conteúdo investigado: Um vídeo que circula no TikTok e no WhatsApp diz que durante um show a cantora Anitta “foi gritar fora Bolsonaro” e falar “que Bolsonaro não seria reeleito”, o que gerou uma reação negativa do público, que jogou objetos contra ela no palco. O conteúdo insinua que o episódio ocorreu em Goiás.

Onde foi publicado: TikTok e WhatsApp.

Conclusão do Comprova: É enganoso o vídeo que circula em redes sociais mostrando uma cantora irritada após ser xingada e ser alvo de objetos jogados no palco. O conteúdo afirma que a artista é a brasileira Anitta e que teria sido alvo da irritação do público por ter falado mal do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Levantamento do Comprova mostra que o vídeo foi gravado em maio deste ano, na Espanha, durante apresentação da cantora La Zowi, que se desentendeu com a plateia. A artista xingou o público e, em seguida, atirou um objeto contra os participantes de um festival. Em noticiários espanhóis do período é possível visualizar o vídeo original, bem como informações sobre o evento.. Não há relação com Anitta ou com a política no Brasil.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos de maior alcance nas redes sociais. Até o dia 21 de junho, a postagem falsa teve quase 36 mil curtidas no TikTok e foi compartilhada mais de 6,1 mil vezes.

O que diz o autor da publicação: Como a plataforma do TikTok restringe o contato por mensagem direta apenas entre pessoas que se seguem, a interação com o autor do conteúdo foi feita via Instagram. O Comprova não obteve um retorno até o fechamento desta verificação.

Como verificamos: A partir de buscas por meio do Google, o Comprova teve acesso a conteúdos de sites com descrições sobre o vídeo da cantora La Zowi. A pesquisa também possibilitou acesso a notícias e vídeos do período em que o show foi realizado.

A apresentação de La Zowi

Alguns sites espanhóis noticiaram a performance de La Zowi. O portal Ideal destacou o problema ocorrido entre a cantora e o público. O site chegou a descrever o que a artista teria falado antes de “agredir” o público com um pedestal.

“Isqueiros, canetas…, já faço [show] há alguns anos e nunca me aconteceu. Não sei quem deixa entrar, não sei que tipo de animal [quem atirou objetos]…”, divulgou o site.

O Ideal citou ainda que as reações nas redes sociais foram imediatas e a maioria criticou quem lançou os objetos contra a cantora.

“Os artistas vêm à cidade e quatro imbecis matam a chance de termos um festival de referência. La Zowi, nós te amamos e sentimos muito”, diz trecho de perfil publicado na reportagem.

O perfil no Facebook Jaén Noticias também publicou informação sobre o episódio. Na postagem, um vídeo de outro ângulo mostra o momento em que a artista discute com a plateia e depois atira o equipamento musical.

Os comentários de seguidores se dividem entre críticas e elogios à cantora.

“Mas que pouca civilidade. Se você não gostar vai embora, ponto final. Mas respeite a garota e também respeite as pessoas que querem vê-la”, diz um comentário.

“Não se justifica o que fizeram, mas a garota desceu ao mesmo nível que eles [jogando o pedestal]”, interagiu outra seguidora.

Post TikTok

A publicação falsa foi feita a partir de um vídeo que mostra a cantora espanhola Zoe Jeannau Canto, conhecida pelo nome artístico de La Zowi, se apresentando em um show no dia 13 de maio de 2022, no Auditório de La Alameda, no município de Jaén, na Espanha. Em determinado momento, espectadores começaram a atirar objetos na direção da artista. A motivação não foi identificada pelo Comprova, e os comentários da postagem original sugerem que quem estava presente no evento também não conseguiu contextualizar os ataques.

Em resposta, ainda no palco, a cantora espanhola disse que algumas pessoas haviam jogado canetas e isqueiros, e que esse tipo de episódio nunca havia acontecido em sua carreira. Incomodada com a situação, La Zowi pega o que parece ser um pedestal para microfone e o atira no público. Logo em seguida, interrompe a sua apresentação e deixa o palco. A performance fazia parte da programação do festival Primavera Jaén, cuja proposta musical era levar atrações ao público jovem da cidade espanhola entre março e julho deste ano.

Foto: Twitter/@koumntbf – Imagem de outro ângulo mostra La Zowi jogando pedestal no público

As críticas de Anitta a Bolsonaro

Ainda no período de campanha eleitoral em 2018, a cantora Anitta começou a ser cobrada pelos seus fãs para que se posicionasse em relação aos candidatos à presidência da República naquele ano, sobretudo em relação a Jair Bolsonaro.

Em setembro de 2020, em entrevista ao jornal O Globo, Anitta disse que não se posicionou politicamente quando foi cobrada pelos seus fãs porque “não iria dar voz a algo que não entendia”. Alguns meses antes dessa entrevista, em julho, a artista já havia criticado a maneira de Bolsonaro lidar com a pandemia de covid-19.

Novos embates aconteceram em diversos momentos de 2021. Em abril do ano passado, a cantora compartilhou no Twitter um vídeo que pedia que o presidente americano, Joe Biden, não fizesse um acordo climático com o líder brasileiro. O pedido de Anitta estava alinhado a uma carta assinada por cerca de 200 entidades brasileiras que argumentaram que a política de Bolsonaro “desmontou órgãos de fiscalização, promoveu o enfraquecimento da legislação e incentivou invasões de territórios indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e áreas protegidas”. Além da questão ambiental, a cantora já criticou Bolsonaro pelo número de mortos no Brasil devido à covid-19 e também pelo aumento de preços de bens e serviços.

Em 3 de maio de 2022, Anitta postou no Twitter que teve uma conversa com o ator americano Leonardo DiCaprio “sobre a importância dos jovens tirarem seu título de eleitor”. No mesmo tuíte, ela escreveu: “Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta amazônica do que o presidente do Brasil?”. Isso fez com que Bolsonaro respondesse às críticas da cantora com uma série de tuítes.

Em entrevista à revista americana Interview Magazine, em 27 de maio, Anitta disse: “Eu só quero garantir que eu chamo a atenção para as coisas importantes. Então, se eu precisar brigar com o presidente, eu vou brigar“. Morando em Miami, nos Estados Unidos, desde 2021, a cantora expressou na mesma entrevista que colocou a sua vida em risco ao se posicionar politicamente: “Fui ao Brasil esta semana e não avisei às pessoas que estava lá por causa de algumas ameaças que estava recebendo”.

La Zowi

A cantora La Zowi tem como nome de batismo Zoe Jeanneau Canto. Ela nasceu em 1993 na França, em Paris, mas cresceu em Granada, na Espanha.

La Zowi é filha de artistas. A mãe é poetisa, e o pai, Patrice Jean Marcel Jeanneau, um guitarrista de flamenco conhecido como El Yerbita.

O gênero musical de La Zowi é o trap. Trata-se de um subgênero do rap que surgiu nos anos 2000.

Foto: Instagram/ @lazowi – Cantora La Zowi

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos sobre pandemia, eleições e políticas públicas que atinjam grau de viralização nas redes sociais. Com a proximidade das eleições presidenciais, cresce o número de conteúdos enganosos nas redes sociais para tentar favorecer determinado candidato. Informações desse tipo também prejudicam o contexto dos fatos e criam mentiras a respeito de pessoas públicas, o que tumultua o processo eleitoral.

Outras checagens sobre o tema: Em outras verificações, o Comprova já mostrou que Zeca Pagodinho não recebeu milhões de reais pela Lei Rouanet por musical e que vídeo de protesto contra Lula em show de Marina Sena é falso.