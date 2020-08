Poste cai em cima de carro que passava na Estrada de Pirajá

Um poste caiu na estrada de Pirajá durante a manhã desta terça-feira (4) e causou um acidente feio. Um carro da oficina Nilmaster colidiu contra o poste e deixou o motorista com ferimentos leves. A empresa não revelou a identidade do funcionário, mas afirmou que ele tem 6 anos de casa e é um trabalhador exemplar, que nunca havia passado por esse tipo de situação e que estava sozinho no veículo a caminho do trabalho.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros chegou ao local do acidente, próximo ao mercado Makro de Pirajá, por volta das 9h30 e precisaram aguardar a Coelba chegar e desativar a energia do poste para fazer a remoção da vítima. Após o desligamento da rede de energia elétrica, os bombeiros retiraram o homem que estava com leves escoriações e foi levada para o Hospital Geral do Estado por equipes do Samu.

Vítima teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

Da chegada dos Bombeiros até a remoção do motorista, pouco mais de uma hora se passou. De acordo com a Nilmaster, o homem passou por uma bateria de exames porque ficou com machucados na cabeça. Até o final da tarde desta terça-feira (4) ainda não havia o resultado das avaliações.

De acordo com a Transalvador, a via , que é um dos principais acessos ao bairro de Pirajá e adjacências, ainda está interditada aguardando a Coelba fazer os procedimentos de reparo.

Em nota, a Coelba afirmou que suas equipes "atuam na recomposição da rede do local. Até o momento, 13 consumidores estão com interrupção no fornecimento de energia" e ainda não há prazo para finalização do serviço e liberação da via.