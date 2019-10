Postos de saúde do Eng. Velho de Brotas e Fazenda Coutos III serão requalificados

A Prefeitura de Salvador autorizou, nesta sexta-feira (11), ordens de serviço para a requalificação de dois Postos de Saúde da Família, um no bairro do Engenho Velho de Brotas e outro em Fazenda Coutos III. A medida atenderá uma reivindicação antiga dos moradores dessas regiões, que não precisarão mais se descolar para outras localidades em busca de atendimentos.

As duas unidades contarão, no total, com 22 consultórios médicos requalificados, além de salas de vacina, curativo, farmácias, salas de espera, banheiros adaptados para deficientes físicos e toda estrutura administrativa.

“Desde quando assumi a pasta, estou pelas ruas verificando o funcionamento dos postos e andamento das obras. A requalificação da unidade de Brotas, por exemplo, estava paralisada e nos empenhamos ao máximo para retomar a empreitada e garantir atendimento à população local no próprio bairro. E será assim com todas as obras de reforma e construção, agilizaremos toda a burocracia para que não haja atraso ou paralisação dos trabalhos”, garantiu Leo Prates, secretário municipal de Saúde.