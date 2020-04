Postos do SalvadorCard funcionam em novos horários; confira

Os postos do SalvadorCard estão funcionando em novos horários, com redução por conta da pandemia do novo coronavírus.Quem preferir não sair de casa como recomendam as autoridades, pode fazer revalidação e recarga de casa, através do Kim Recarga - disponível para Android, iOS e que também pode ser acessado de tablets e computadores.

As unidades das estações da Lapa, Acesso Norte, Pirajá e Mussurunga operam de segunda a sexta, das 6h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h.

Em cumprimento ao decreto do prefeito ACM Neto que estabeleceu o estado de emergência na capital baiana, postos instalados em shoppings permanecerão fechados até o dia 16 de abril.