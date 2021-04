Postos SAC de shoppings vão funcionar nesta segunda-feira (19)

Os postos SAC que ficam em shoppings de Salvador vão funcionar nesta segunda-feira (19), de maneira excepcional. A ação é para compensar o feriado nacional de quarta-feira (21), Dia de Tiradentes. As unidades abertas nesta segunda são: Barra, Bela Vista, Shopping da Bahia, Salvador Shopping, Liberdade e Periperi. O horário de atendimento é de 10h às 18h. Os postos de bairros já estavam funcionando às segundas.

O agendamento para atendimento deve ser feito no SAC Digital - basta baixar o aplicativo ou acessar o site. Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) ainda disponibiliza o site institucional do SAC e o call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de telefone fixo).

A Rede SAC orienta que os cidadão sigam as recomendações sanitárias para irem até lá, como uso de máscara. Entre as medidas de segurança adotadas pela Rede SAC estão a disponibilização de dispensers com álcool a 70%; reforço na higienização das dependências, bem como dos móveis; reorganização do espaço de espera para promover o distanciamento, e controle da quantidade de agendamentos, reduzindo o número de pessoas no ambiente.