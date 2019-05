Postos vendem gasolina por metade do preço em Salvador no sábado (25)

Dois postos de combustíveis de Salvador vão vender gasolina com 53% de desconto no sábado (25), durante o Feirão do Imposto, evento que busca discutir a carga tributária do país. O projeto é organizado pela Associação dos Jovens Empreendedores da Bahia (AJE Bahia) e inclui outras ações, com o tema "Menos é Mais", durante a semana de 20 a 25.

O sábado é justamente o dia D da campanha. A partir das 7h, dois postos da Petrobahia, o da Gameleira (Av. Suburbana) e o Mataripe (Vale do Ogunjá) vão vender 5 mil litros de gasolina cada um sem cobrar o imposto para o consumidor. Isso resultará na redução do preço. O limite para comprar é de R$ 50 por carro e R$ 20 por motos.

O Feirão será lançado na segunda (20), na Casa do Comércio, às 18h30, com a palestra "Menos burocracia, mais produtividade". O advogado e mestrando em Direito Tributário Elias Maron conduzirá o evento, que é apenas para convidados.

Ao longo da semana, empresas parceiras do Feirão do Imposto realizam a venda de seus produtos e serviços, sem o custo dos impostos sendo repassados. Na quinta, 23, acontece o AJE Capacita. Na ocasião, o advogado Leandro Neves, sócio do escritório Neves Souza Advogados Associados, vai abordar como o planejamento tributário pode impactar no negócio.

“É uma forma de despertar a sociedade para refletir sobre o quanto pagamos em impostos diariamente em diversos bens de consumo e a importância de acompanhar como esse dinheiro arrecadado é aplicado”, explica Maria Brasil, presidente da Aje Bahia.