Pouco criativo, Bahia perde para o Sport em clássico na Ilha do Retiro

O Bahia segue a sua sina de não vencer fora de casa no segundo turno do Brasileirão. No clássico contra o Sport, na noite desta segunda-feira (12), na Ilha do Retiro, o Esquadrão voltou a desempenhar um futebol abaixo do esperado e foi derrotado por 1x0.

O gol que deu o triunfo ao Leão pernambucano foi marcado por Gustavo Coutinho, aos 20 minutos do segundo tempo. Com a derrota, o tricolor completou o sexto jogo sem vencer na condição de visitante na segunda metade do Brasileirão. O time segue na vice-liderança da Série B, com 51 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Grêmio. Enquanto o Sport chegou aos 43 e subiu para 6º.

O Bahia vai ganhar alguns dias de folga na tabela da Série B. O próximo compromisso da equipe será apenas no dia 24, contra o Operário, na Fonte Nova.

POUCAS CHANCES

Enderson Moreira surpreendeu e promoveu cinco mudanças no time titular. Além dos retornos de Marcinho e Daniel, as novidades ficaram por conta das entradas de Igor Torres, Raí e Rodallega no ataque.

Fora de casa, o tricolor começou a partida de forma tímida. O Esquadrão cedeu a posse de bola ao Sport e apostou na busca pelo contra-ataque, tentando explorar eventuais espaços deixados pelo adversário.

Apesar da maior presença ofensiva do rubro-negro, a defesa do Esquadrão se comportou bem no início da partida. Quando os defensores não conseguiram cortar, o Bahia contou com a má finalização de Vagner Love, que dentro da área parou nas mãos de Claus.

Em boa parte do primeiro tempo a partida foi travada no meio-campo, com pouca criatividade e raras chances claras de gol. Quando conseguiu construir uma boa jogada, o Esquadrão quase abriu o placar. Aos 29 minutos, Rodallega cruzou para Igor Torres. O atacante tentou encobrir o goleiro do Sport, mas a bola foi para fora.

Em disputa com o zagueiro Gabriel Xavier dentro da área, Gustavo Coutinho caiu e os pernambucanos pediram pênalti. A árbitra Edina Alves mandou o lance seguir e o VAR não chamou para revisão. O Leão ficou na bronca.

Já nos minutos finais, o duelo ganhou emoção. Depois de um escanteio no qual o Sport voltou a pedir pênalti, o Bahia puxou o contra-ataque, mas o chute de Igor Torres parou na trave. No rebote, Rodallega mandou para as redes. A arbitragem marcou impedimento e o gol foi anulado.

CASTIGADO

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time. A tônica da partida também seguiu a mesma, com espaços para dois lados. Antes dos cinco minutos, Mateus Claus apareceu e cortou o cruzamento venenoso de Juba. A resposta tricolor foi em escanteio fechado batido por Mugni. A bola tocou o travessão.

Mesmo com a liberdade proporcionada pela marcação do Sport, o Bahia tinha muita dificuldade para construir as jogadas. Diante do cenário, Enderson Moreira decidiu mudar o time. Jacaré, Davó e Emerson Santos foram para o jogo.

O problema é que foi a substituição realizada pelo Sport que deu resultado. Aos 20 minutos, o uruguaio Labandeira, que havia entrado pouco antes, tabelou com Vagner Love, invadiu a área e cruzou para Gustavo Coutinho. Livre de marcação, o atacante teve tempo de dominar e chutar na saída de Mateus Claus para abrir o placar para o Leão.



Após o gol, o Bahia continuou travado, sem conseguir ameaçar o Sport de forma contundente. Pior, era o time pernambucano quem parecia mais perto do segundo gol. Enderson então partiu para o tudo ou nada e colocou Ricardo Goulart na vaga de Mugni.

Improdutivo, o time baiano errou muitos passes e não conseguiu aproveitar nem os contra-ataques proporcionados pelo Sport. Em boa parte do segundo tempo, o goleiro Saulo foi um mero espectador. O Leão poderia ter chegado ao segundo gol aos 42 minutos, mas o meia Wanderson, na marca do pênalti, chutou por cima e perdeu uma chance incrível.

Sem forças para reagir, o Bahia se viu perdido nos minutos finais e só esperou o fim do jogo para confirmar mais um tropeço fora de casa na Série B.

FICHA TÉCNICA

Sport 1x0 Bahia - Série B do Brasileirão (30ª rodada)

Sport: Saulo, Eduardo, Fábio Alemão, Sabino e Sander (Labandeira); Fabinho, Ronaldo e Giovanni (Wanderson); Gustavo Coutinho (Parraguez), Vagner Love (Denner) e Luciano Juba (Rafael Thyere). Técnico: Claudinei Oliveira.

Bahia: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Gabriel Xavier e Rezende; Patrick, Mugni (Ricardo Goulart) e Daniel (Marco Antônio); Raí (Jacaré), Rodallega (Davó) e Igor Torres (Emerson Santos). Técnico: Enderson Moreira.

Local: Ilha do Retiro

Gols: Gustavo Coutinho, aos 20 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Daniel, Igor Torres (Bahia); Wanderson (Sport)

Público: 19.589 torcedores

Renda: R$ 562.845,00

Arbitragem: Edina Alves Batista, auxiliada por Anderson José de Moraes Coelho e Gustavo Rodrigues de Oliveira (trio de São Paulo).

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)