Pouco efetivo, Vitória tem seu pior ataque em edições da Série B

O ataque do Vitória vem sendo um motivo de preocupação para o técnico Ramon Menezes. Com oito partidas realizadas pela Série B, o Leão balançou as redes apenas cinco vezes. É um dos times que menos fez gol e somente o Remo, com quatro, está abaixo neste quesito.

Os números ruins, porém, ficam ainda pior olhando o retrospecto do rubro-negro na segunda divisão. O Vitória nunca começou a competição com desempenho ofensivo tão ruim. Essa é a primeira vez que, ao fim das oito primeiras rodadas, a média é menor que um gol por jogo.

Antes da atual edição, o ataque menos efetivo havia sido registrado em 2019, quando a essa altura do campeonato o rubro-negro tinha marcado oito vezes. No ano passado, foram mais do que o dobro de gols feitos até aqui: 11.

O poderio ofensivo não foi tão ruim nem mesmo em 2005, ano em que o time acabaria rebaixado à Série C. Ali, o Vitória já tinha feito 14 gols.

Os melhores começos do ataque rubro-negro aconteceram em 2007 e em 2012, ambas com mais que o triplo de gols feitos em comparação com a Série B atual. Em 2012, o Leão marcou 16 gols nas oito partidas iniciais. Em 2007, foi ainda melhor: 17, média maior que dois gols por jogo. É bom lembrar que, ao término das duas temporadas, a equipe comemorou o acesso à primeira divisão.

Na edição de 2021, o Vitória ficou cinco duelos sem balançar as redes rivais. O mais recente foi na quarta-feira (30), quando passou em branco na derrota por 1x0 para o Botafogo, em Volta Redonda (RJ).

Formação

Ramon Menezes vem tentando corrigir o problema, promovendo mudanças no setor. Contra o time carioca, apostou em um ataque formado por Dinei e Ronan, que ainda não haviam atuado juntos como titulares. Também já tiveram chances Samuel, David, Guilherme Santos e Ygor Catatau.

Nos jogos fora de casa, o técnico opta por uma formação com três zagueiros. Em alguns momentos da partida, a equipe fica com uma linha de cinco na defesa, deixando o ataque menos povoado.

Desde que Ramon assumiu, o Vitória ainda não marcou como visitante na Série B. A única vez que o time fez um gol fora de casa na competição foi quando empatou com o Guarani em 1x1, pela 1ª rodada. Ali, o treinador ainda era Rodrigo Chagas.

Por outro lado, a segunda divisão de 2021 está entre as edições em que o Leão menos sofreu gols em seus oito primeiros jogos. As redes rubro-negras foram vazadas sete vezes até aqui, a mesma quantidade que em 2011. Só em 1992 o time se saiu melhor: sofreu cinco.

O ano de 2019 foi quando o Vitória teve sua rede balançada mais vezes nas oito rodadas iniciais: 19, uma média de quase 2,4 gols sofrido por partida.

Em busca de um ataque mais efetivo, o Leão tem seu próximo compromisso na Série B neste sábado (3), quando recebe o Goiás, às 21h30, no Barradão. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Gabriel Bispo desfalca o time. A tendência é que João Pedro seja o substituto.

Ataque x defesa do Vitória até a 8ª rodada da Série B:

2021 - Marcou 5 gols, sofreu 7

2020 - Marcou 11 gols, sofreu 8

2019 - Marcou 8 gols, sofreu 19

2015 - Marcou 14 gols, sofreu 9

2012 - Marcou 16 gols, sofreu 9

2011 - Marcou 9 gols, sofreu 7

2007 - Marcou 17 gols, sofreu 9

2005 - Marcou 14 gols, sofreu 12

1992 - Marcou 9 gols, sofreu 5