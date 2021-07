PP vira principal dor de cabeça do PT para a sucessão estadual de 2022

O PP virou a maior fonte de dor de cabeça do PT no xadrez para a disputa do governo baiano em 2022, após o presidente Jair Bolsonaro entregar a Casa Civil ao chefão do partido, o senador piauiense Ciro Nogueira, e intensificar as conversas para reingressar na legenda. Até então, o PP se caracterizava pela babel ideológica, firmando alianças de acordo com interesses de cada cacique, mesmo conflitantes. O que ainda hoje permite à sigla liderar a tropa de choque de Bolsonaro e compor a base do PT em estados como a Bahia. Com o regresso de Bolsonaro, a poligamia será impossível. O problema, avaliam cardeais governistas ouvidos pela Satélite, é que o PP de antes não é o de agora.

Ás na manga

Com o apoio da máquina do Planalto, acreditam líderes da base, os pepistas tendem a ficar menos sensíveis a pressões e ameaças de corte de cargos. Basta a certeza de que o buraco será coberto pelo presidente da República para mudar de lado. Algo que, para o PT, terá risco enorme em um cenário de polarização com o DEM na Bahia.

Pé na tábua

Entraram em estágio avançado as investigações do Ministério Público do Estado sobre o milionário contrato para operar o pátio do Detran, tido como um dos esquemas mais blindados a ofensivas dos órgãos de controle e combate à corrupção. A descoberta recente de farto material abriu brechas para romper a caixa-forte que protegia a negociata, com atuação direta de autoridades ligadas às altas esferas do poder. Entre as pontas já atadas pelos investigadores, a principal se refere a supostos beneficiários pelo salto no valor do contrato, que passou de R$ 2 milhões para R$ 40 milhões anuais.

Cabelo em pé

Acordo de colaboração premiada costurado silenciosamente com um influente ex-secretário estadual do governo Jaques Wagner (PT), ainda não homologado pela Justiça, tem tirado o sono de muita gente. O temor se justifica pelo conhecimento amplo que o antigo integrante da cúpula do Palácio de Ondina possui sobre transações ilícitas entre políticos e empresários graúdos favorecidos durante as gestões petistas, embora o foco da proposta de delação esteja mantido sob forte sigilo e poucos saibam de fato os detalhes que envolvem as tratativas.

No gatilho

Relator da Faroeste no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Og Fernandes deve acatar, nos próximos dias, a nova denúncia oferecida contra 16 acusados de participar da rede de grilagem e venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. No topo da lista, está o ex-secretário de Segurança Pública Maurício Barbosa, cuja prisão preventiva é dada como certa.

Inferno astral

Além da possibilidade concreta de parar na cadeia, Maurício Barbosa, delegado da Polícia Federal (PF), tem outro abacaxi para descascar. No caso, o processo administrativo disciplinar aberto recentemente pela PF para apurar a conduta dele nos últimos anos.