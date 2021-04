PPP do Hospital Metropolitano será apresentada na Bolsa de Valores nesta segunda (26)

O Governo da Bahia e a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) promovem nesta segunda (26), às 14h, roadshow da Parceria Público-Privada (PPP) para concessão administrativa do Hospital Metropolitano da Bahia. O leilão, previsto para o dia 20 de maio, na B3, concederá à iniciativa privada o direito de implantar, gerir, operar e ampliar o hospital por 20 anos.

Sob o comando do secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, uma equipe do Estado irá apresentar a mais nova PPP baiana. Durante uma hora e meia, palestrantes farão considerações sobre o projeto, apresentarão experiências de Parcerias Pública-Privadas na área da Saúde na Bahia, farão a apresentação do projeto, modelagem assistencial e investimento, apresentação da modelagem econômico-financeira, apresentação do Fundo Garantidor Baiano e aspectos gerais da licitação e do contrato. Ao final, Rui Costa, Governador do Estado da Bahia fará as considerações finais.

A unidade, com cerca de 28 mil metros quadrados de área construída, foi erguida em Lauro de Freitas, município localizado na Região Metropolitana de Salvador, e iniciará a operação inicialmente com 260 leitos, que serão ampliados para 330, sendo 75 de UTI, pelo parceiro privado. O hospital conta ainda com dez salas cirúrgicas, serviço de hemodinâmica, unidade de emergência 24 horas referenciada e serviços diagnósticos — laboratório, radiologia, ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e medicina nuclear. O Governo da Bahia investiu entre obras e equipamentos, mais de R$ 173 milhões.

Será a quarta Parceria Público-Privada (PPP) na área da saúde na Bahia e a maior unidade de atendimento hospitalar do Brasil nesta modalidade. Um dos destaques do projeto é a Unidade de Atenção ao Acidente Vascular Cerebral (UAVC), que atenderá pacientes com casos isquêmicos, hemorrágicos ou acometidos por ataque isquêmico transitório na fase aguda, ofertando tratamento trombolítico venoso, reabilitação precoce e investigação etiológica completa.