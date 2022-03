Pra cima! Vitória volta ao G4 do Baianão se vencer o Doce Mel

O caminho está aberto e o Vitória depende apenas das próprias forças para voltar ao G4 do Campeonato Baiano. O rubro-negro tem nove pontos, ocupa a 5ª posição e pode chegar até à vice-liderança do torneio se vencer o Doce Mel, quarta-feira (9), às 19h15, no Barbosão. O duelo fecha a antepenúltima rodada da fase classificatória do estadual.

Líder e já classificado às semifinais, com 100% de aproveitamento e 21 pontos, o Jacuipense não tem mais como ser alcançado, mas o Vitória pode ultrapassar os outros três rivais que ocupam o G4 atualmente. Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira e Barcelona de Ilhéus, 2º, 3º e 4º colocados, respectivamente, têm 11 pontos cada.

O Atlético e o Barcelona já jogaram. O Bahia de Feira ainda entra em campo neste domingo (6), às 18h30, contra o Juazeirense, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, e pode limitar o Vitória a alcançar apenas a 3ª posição. Mas atenção, só o triunfo interessa ao Leão. O empate mantém o time do técnico Dado Cavalcanti estagnado na 5ª colocação.

Nas últimas três edições do Campeonato Baiano, o Vitória não conseguiu passar da fase classificatória. Por isso, entrar no G4 a três rodadas do fim desta primeira etapa é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada, ainda mais levando em consideração a campanha do adversário da vez. O Doce Mel ocupa a vice-lanterna do Baiano, com apenas quatro pontos. O único triunfo foi contra o lanterna Vitória da Conquista.

BAIXA

Para a partida contra o Doce Mel, o técnico Dado Cavalcanti não poderá contar com o meia Eduardo. Titular nos sete jogos que o Vitória disputou na temporada, ele acumulou três cartões amarelos no estadual e vai cumprir suspensão nesta 7ª rodada. O volante Alan Santos é o mais cotado para ficar com a vaga. Pablo e Gabriel Santiago também são opções para o meio-campo.

Regularizado junto à CBF na última sexta-feira (4), o atacante Santiago Tréllez não pode defender o Vitória no Baiano, porque as inscrições de jogadores no torneio foram encerradas antes da abertura da 7ª rodada, na quarta-feira (2).

A demora com relação ao colombiano se deu porque o Vitória estava impedido de registrar jogadores junto à Fifa em função de uma dívida com o atacante argentino Walter Bou e o Boca Juniors, quitada na semana passada. Santiago Tréllez está sendo preparado para estrear com a camisa rubro-negra na segunda fase da Copa do Brasil, quando o Leão vai encarar o Glória, no Barradão.

Neste domingo (6), o elenco do Vitória seguiu a preparação para o jogo contra o Doce Mel, pelo Baiano. A atividade foi focada principalmente no aperfeiçoamento das finalizações. O treinamento teve a participação do atacante Dinei. No sábado (5), o jogador tinha ficado na academia cumprindo a programação de reforço muscular. Recuperado de uma cirurgia, o centroavante deve reestrear pelo Vitória ainda neste mês de março, mas ainda não há uma previsão de data para isso ocorrer. O grupo volta a treinar na segunda (7) pela manhã.