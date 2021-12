Praça Ana Lúcia Magalhães ganha decoração natalina com materiais reciclados

O clima de Natal tomou conta da Praça Ana Lúcia Magalhães, no Itaigara, neste sábado (11), com a inauguração da Vila de Natal Sustentável. A decoração do local foi feita com materiais recicláveis e a árvore principal possui quatro metros e cerca de 4 mil garrafas pet. Na ocasião, os pais levaram suas crianças para se divertirem com músicas e brincadeiras natalinas, além de verem o Papai Noel e brincarem com malabaristas e intérpretes.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Salvador, através da Limpurb e da Diretoria de Iluminação Pública -DISIP. No local, os visitantes encontrarão renas, trenó, anjos, caixas de presente, árvores e um presépio confeccionado de forma 100% sustentável a partir do reaproveitamento de diversos resíduos. Outra novidade é a “Casa do Noel”, construída a partir da revitalização de um antigo caminhão compactador de resíduos e que agora servirá como sede para o bom velhinho da Limpurb.

A ornamentação é assinada pelo artista plástico, Gilson Cardoso, que conduziu a confecção de cada item decorativo, reutilizando materiais como lonas, paletes, forros de PVC e garrafas pet. O artista explica que o projeto começou a ser elaborado em setembro junto com os agentes da limpeza de Salvador, que recolhiam, lavavam e cortavam as garrafas plásticas. Segundo ele, o objetivo principal da ação é mostrar à sociedade que é possível fazer um trabalho de arte unido à sustentabilidade. “Fico feliz porque é um projeto muito aceito pelas pessoas e as crianças já começam a perceber a importância da reciclagem”, declarou.

O coordenador de vendas Yuri Thomas, 47 anos, levou seu filho para curtir o sábado em clima natalino. “É uma ação diferenciada, colocar enfeites no carro de lixo com o Papai Noel. As crianças estão se divertindo muito. Eu gostei muito, meu filho amou e eu gostaria que fosse feito algo assim mais vezes”, disse o morador do bairro da Pituba. Já o agente de limpeza urbana Alex Santos, 35, pediu que a prefeitura continue com projetos que gerem mais sustentabilidade. “A gente recolhe muito material nas ruas para fazer esse projeto tão lindo. Eu espero que não pare, né? Espero que a gente siga sendo incentivado ainda mais a pegar mais materiais recicláveis, porque não faz só árvores, faz mesa, cadeira, carrinho de brinquedo e muito mais”, finalizou.

O presidente da Limpurb, Omar Gordilho, informou que, além da Praça Ana Lúcia Magalhães, a empresa também fez uma decoração nos caminhões compactadores, que estão iluminados e sonorizados rodando toda a cidade. Ele ressaltou ainda que o projeto de Natal sustentável é muito importante para trazer o conceito de consciência ambiental para o povo baiano. Muitas crianças se interessam e sabemos que eles vão levar esses ensinamentos adiante e, assim, reduzir o descarte indevido de resíduos na nossa cidade”, afirmou.

Também presente na inauguração, a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, ressaltou que o Natal reciclável não serve somente para exposição das artes, mas também para trazer a importância do material reciclável para a sociedade. “Nós usamos o termo do lixo, mas olha quanta riqueza, quanta vida e quanta alegria de fazer árvore e diversas outras peças que estão aqui em exposição com garrafas de plástico”, disse a gestora. O conceito, segundo ela, é fazer de Salvador uma cidade que respeita o meio ambiente e que trabalha o conceito de desenvolvimento sustentável.

O espaço e todo acervo na Praça Ana Lúcia Magalhães ficarão disponíveis para visitação diária até o dia 06 de janeiro e conta com programações especiais aos finais de semana. Vale lembrar que em novembro deste ano foi inaugurada a mega árvore de Natal sustentável, também confeccionada por Gilson Cardoso com 27 mil garrafas pet e medindo 22 metros de altura.

