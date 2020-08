Praças de alimentação de shopping centers serão liberadas na segunda (10)

Após completar cinco dias com a taxa de ocupação de leitos de UTI abaixo de 70% - o que permite o avanço de fase no plano de retomada econômica na capital baiana - o prefeito de Salvador ACM Neto alertou que não estabeleceu a data oficial que permite a reabertura de bares, restaurantes, academias, salões de beleza e museus, mas que ela poderá ser na segunda-feira (10). Além disso, a única progressão de etapa da fase 1 confirmada, até agora, é a reabertura das praças de alimentação dos centros comerciais, que podem funcionar com 50% do espaço. A ampliação da capacidade das igrejas e templos religiosos ainda é incerta.

"Não houve a formalização da autorização para o início da fase 2. Isso deverá acontecer amanhã. O começo da fase 2 vai permitir a retomada das atividades que estão paradas - salão de beleza, academia, centro cultural. Em relação a progressão da etapa 1, só há uma progressão prevista: praça de alimentação em shopping centers", afirmou Neto.

A volta das principais atividades da fase 2 - bares, restaurantes, academias, salões de beleza, museus - será detalhada em coletiva neste sábado.

Neto também lembrou que nada impede que, depois de iniciada a fase 2, alguns estabelecimentos voltem a fechar, caso note um desrespeito ao cumprimento das regras. "Se a gente abrir a fase 2 e tiver muito problema, a gente pode voltar atrás. Ou fechar todas as atividades da fase 2", afirmou. "Tenham paciência, a prefeitura vai acompanhar tudo com cuidado e nossa prioridade é cuidar da vida das pessoas", diz.

Ele lembrou das oscilações na taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19, que guia a reabertura. "Esses movimentos poderão acontecer, daí porque precisamos ter muita cautela, prudência, para não deixar que um excesso de otimismo tome conta e que a gente ache que agora vai voltar tudo", afirmou o prefeito.

O chefe do executivo municipal lembrou que, dentro de cada uma das três fases, existem etapas que precisam ser respeitadas. Ou seja, não dá para abrir tudo ao mesmo tempo. "Tem etapas dentro de cada fase. Por enquanto só vai ter essa progressão (das praças de alimentação). As igrejas já querem aumentar a ocupação, eu pedi calma. A única progressão de uma etapa para outra da fase 1 é praça de alimentação dos shopping centers", reforçou Neto.

A contagem para a fase 3 só vai começar quando a fase 2 for aberta, diz Neto. "Se tudo der certo, abre na segunda (10). Aí nesse caso a contagem começa terça", explicou.

Já sobre a reabertura das praias, Neto afirmou que uma decisão só será tomada depois que a fase 2 já estiver estabelecida, com uma análise do impacto que ela teve na cidade. "Não há hipótese de retomar das aulas ou de reutilizar as praias antes de um prazo de 15 dias antes de implementar a fase 2", disse o prefeito.

Ele lembrou ainda que o trabalho de fiscalização dos protocolos irá exigir um trabalho reforçado da equipe da Sedur (Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo), órgão responsável por essa vigilância. "São mais de 20 mil estabelecimentos entre bares e restaurantes. Imagine o quão difícil é fiscalizar, controlar e acompanhar. É uma tarefa mega complicada, mas nós vamos fazer e precisamos do apoio de todo cidadão para isso. Cada um também tem que ser fiscal do funcionamento de bares e restaurantes. Me preocupa aglomeração e o não respeito ao distanciamento, às regras de higienização e aos protocolos. Vamos estar com uma lupa", afirmou o prefeito.

Neto sinalizou ainda que os bairros que estão com medidas restritivas não podem ter funcionamento de comércio, independente do que estiver liberado no restante da cidade: "Restrição total".