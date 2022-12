Praia alargada de Balneário Camboriú está imprópria para banho

A praia de Balneário Camboriú, que teve a faixa de areia alargada há 1 ano em Santa Catarina, está imprópria para banho, segundo análise do Instituto do Meio Ambiente (IMA) feita na segunda-feira (12). As informações são do g1.

Ainda de acordo com o portal, sao 10 os pontos da Praia Central, que fica no Litoral Norte do estado. Todos eles estão impróprios.

Segundo especialistas, a falta de qualidade na água está relacionada ao esgoto irregular, chuvas e chegada de turistas.

O laudo do órgão aponta que a última vez que a Praia Central teve trechos próprios para banho foi em 21 de novembro. Na ocasião, apenas dois pontos de coleta estavam inadequados. O IMA monitora semanalmente mais de 100 praias do litoral do estado durante a temporada de verão

Outros fatores também podem influenciar no resultado da balneabilidade, como a própria vinda de turistas, o alargamento da faixa de areia e a temperatura do ar e da água, de acordo com especialista ouvida pelo portal.

Degrau

Em outubro, a praia foi lembrada novamente pelos internautas após um degrau aparecer na faixa de areia.

Segundo a prefeitura local, o projeto da obra previa o tempo de um ano e meio para que ocorresse o desequilíbrio na areia.

O local passou pelo alargamento durante o último ano. No fim da obra, a largura da faixa passou de uma média de 25 para 70 metros. A largura foi aumentada em toda a extensão da orla, de 5,8 quilômetros.