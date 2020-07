Praia do Flamengo terá 99 novas vagas de Zona Azul; veja distribuição

Foram implantadas nesta quinta-feira (30), no bairro da Praia do Flamengo, 99 novas vagas da Zona Azul. O estacionamento pago está distribuído em seis ruas da região.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), que regulamentou as vagas de estacionamento rotativo, elas foram distribuídas entre as ruas Dr. Evandro Baltazar (sete), Pasquale Magnavita (18), Vidigal de Freitas Guimarães (14), Osmar Macedo (20), Mamede Paes Mendonça (20) e Alameda Miami (20). O horário de funcionamento é de segunda-feira a domingo, de 7h até 0h.

Das 99 vagas, 5% são reservadas para idosos e 5% para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A sinalização horizontal e vertical dos espaços está a cargo da Gerência de Sinalização (Gesin).

Desde o começo desta semana, a Zona Azul passou a aceitar cartões de débito e crédito em todos os pontos da cidade, além de ser possível pagar em dinheiro ou pelo aplicativo da Zona Azul. O estacionamento possui modalidade multi-hora (2h, 6h e 12h).