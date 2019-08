Praia do Forte prepara festa para celebrar a temporada de visitas da baleia Jubarte

Baleias buscam águas quentes do litoral norte nesta época do ano (Foto: Divulgação)

A Praia do Forte está se preparando para a Quarta Festa da Baleia Jubarte que acontece nos próximos dias 16 e 17 para celebrar a temporada das baleias no litoral baiano e os 30 anos do Projeto Baleia Jubarte. Nesta época do ano, segundo o projeto, mais de 20 mil baleias passam pela Bahia. Além de palestras, cursos, e do lançamento da cerveja artesanal Baleia, a programação inclui show do guitarrista Armandinho Macedo & a Baleia Elétrica, acompanhado por Michaela Harrison.

Literatura na Chapada

O poeta baiano Castro Alves será o grande homenageado da 4ª edição da Feira Literária de Mucugê (Fligê), que será realizada de 15 a 18 deste mês, no município da Chapada Diamantina. Entre os convidados já confirmados para o evento estão Mailson Furtado, vencedor do Prêmio Jabuti 2018; Jarid Arraes, uma das mais jovens escritoras da literatura brasileira contemporânea; Aleilton Fonseca, poeta, romancista e ensaísta, e Noemi Jaffe, autora, professora e crítica literária. O evento é uma parceria do Instituto Incluso com Coletivo Lavra e Governo do Estado.

Vencedor do Prêmio Jabuti 2018, Mailson Furtado vai estar em Mucugê (Foto: Divulgação)

Em alta

O ator Sulivã Bispo, que fez sucesso na internet com a personagem Mainha, da dupla Junior e Mainha, vai integrar o elenco do novo humorístico do canal Multishow, Férias em Família, que tem estreia prevista para o próximo dia 13, às 22h. O baiano vai dividir a cena com artistas como Cristina Pereira e Luis Lobianco nos 10 episódios desta temporada.

Sulivã Bispo com elenco da comédia Férias em Família do Multishow (Foto: Divulgação)

Chocolate

A chocalatiere Luana Lessa, da ChOr, leva o autêntico chocolate de origem de Ilhéus para representar a Bahia no festival gastronômico Fartura – Comidas do Brasil, que acontece neste fim de semana no Jockey Club de São Paulo.

Luana Lessa vai levar sua marca de chocolates para São Paulo (Foto: Ana Lee/Divulgação)

Festival de inverno

E de lá do sul da Bahia vem outra notícia. Ilhéus vai sediar o seu primeiro festival de inverno. O Winter Music vai acontecer nos dias 23 e 24 deste mês e contar com shows de Iza e Nando Reis, no Espaço de Eventos Boca du Mar.

Iza e Nando Reis serão principais atrações de festival de inverno de Ilhéus (Foto: Divulgação)

Diversidade

Salvador vai sediar o primeiro festival de moda Plus Size entre os dias 24 e 28 de setembro, das 9h às 19h, no Porto Salvador. A programação conta com desfiles, oficinas, workshops e bate papos, além de uma área gastronômica e atrações musicais. O evento tem como objetivo celebrar a diversidade e o respeito ao corpo de cada um, sem obrigar que todos se espremam em um único padrão de beleza. Diversas marcas de roupas e calçados já confirmaram presença.

Modelos plus size desfilarão em evento no Porto de Salvador (Foto: Divulgação)

Gelado

A Pituba vai ganhar mais uma unidade da sorveteria Mondo Gelato Artesanal. A casa abrirá as portas ainda este mês, na Rua das.Hortênsias, lançandodois sabores inéditos: rapadura com praliné de licuri e cocada. Mais baiano impossível!

Harmonização

De endereço novo no Caminho das Árvores desde janeiro último, o restaurante Casa Vidal promoveu um jantar harmonizado na última quarta-feira que lotou o espaço. Na cozinha, as criações geniais do chef Juan Vidal; na harmonização dos vinhos, a sommelière gaúcha Jane Pizzato, da Vinícola Pizzato, do Vale dos Vinhedos, no Rio Grande Sul; enquanto no salão, Vivi Oliveira circulava de mesa em mesa recebendo elogios pela bela noite gastronômica. Um sucesso!

Jane Pizzato, Juan Vidal e Vivi Oliveira, na Casa Vidal (Foto: Divulgação)

Cozinha integrada

Era para ser apenas um caderno de receitas para as netas, mas as editoras Rina Ângulo e Arlete Soares viram na obra da nonagenária baiana Sulamita Tabacof, radicada em São Paulo, uma obra de arte. Daí nasceu o livro de culinária Beabá da Bessarábia à Bahia – Histórias e Receitas, que ela lança, no próximo dia 10, na Flipelô. A obra reúne um conjunto de relatos deliciosos que desemboca em receitas que unem dois mundos, ou melhor, duas ricas culinárias: a judaica e a baiana. O livro sai pela Editora Corrupio.

Aos 89 anos, Sulamita Tabacof transforma caderno de receitas em livro (Foto: Divulgação)

Estreia

A cantora Ju Moraes apresenta seu show inédito JU, nos dias 20 e 21 de agosto, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. A artista será acompanhada de um trio composto por baixo, guitarra e bateria.

A cantora Ju Moraes volta a se apresentar em teatro (Foto: Divulgação)

Dose dupla

O jornalista, escritor e cineasta, Raul Moreira se uniu ao fotógrafo e galerista, Alvaro Villela, e juntos vão autografar, na Triângulo Galeria & Café, no dia 8 de agosto, seus respectivos livros, Eu, Gregório e Careta, quem é você? A ação integra a programação paralela da Festa Literária do Pelourinho (Flipelô) que inclui ainda rodas de conversa com o fotógrafo Marcelo Reis (9), uma performance literária com o Grupo Performático Araçá (10), e uma palestra sobre café com Walmir Menezes, no dia 11. Tudo na Triangulo e sempre às 18h, com entrada franca.

Alvaro Villela e Raul Moreira: lançamento na Flipelô (Foto: Divulgação)