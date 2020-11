Praias de Salvador podem ser amplamente liberadas durante o Verão

Em reunião recente com o núcleo-duro do Palácio Thomé de Souza, o prefeito ACM Neto (DEM) avisou que, caso a segunda onda de covid-19 não chegue à capital, todas as praias de Salvador serão amplamente liberadas ao público durante o Verão, incluindo domingos e feriados, desde que mantidos os protocolos para evitar a disseminação descontrolada do coronavírus. A medida integra o pacote de ações voltadas a intensificar a retomada do turismo na cidade, processo que inclui investimentos para estimular o setor e novos equipamentos implantados na orla. Para tomar a decisão, segundo apurou a Satélite, Neto se baseou em análises de técnicos em epidemiologia da prefeitura sobre a atual curva da doença e levou em conta a capacidade do sistema de saúde do município de absorver eventuais saltos no número de infectados.

Sabadou!

Amanhã, o prefeito deve autorizar o acesso às praias da cidade aos sábados, como primeiro passo para ampliar a flexibilização do litoral soteropolitano na alta temporada turística.

Fim da fila

Contudo, o prefeito descartou qualquer possibilidade de permitir a realização de grandes eventos na capital. No momento, afirmou ACM Neto a auxiliares próximos, não há ainda margem segura para liberar a reabertura do segmento em curto prazo. O que só deve ocorrer após a chegada de uma vacina eficaz contra o vírus ao país. Até lá, a proibição será mantida.

Tiro certo

Entre lideranças do setor produtivo baiano, o sinal verde do Tribunal de Contas da União (TCU) para a concessão da Fiol à iniciativa privada foi atribuída ao empenho pessoal do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em destravar o projeto. Em especial, destacaram o acerto na tática de Freitas para engajar o empresariado do estado na campanha em prol da ferrovia.

Prato frio

Já caciques da oposição ao PT consideraram o resultado do julgamento do TCU uma vitória política do governo Jair Bolsonaro. Após 12 anos de atraso, coube à atual gestão reativar um projeto capaz de mudar a economia estadual.

Tela cheia

A equipe de marketing do candidato do DEM a prefeito de Salvador, Bruno Reis, gravou ao longo da campanha nada menos que 780 vídeos para 701 candidatos à Câmara de Vereadores de 13 partidos com direito a tempo em rádio e TV que integram a coligação majoritária liderada pelo democrata. O número é considerado recorde na história da propaganda eleitoral gratuita na capital.

Morte súbita

Em duas cidades do Vale do Rio das Contas, a disputa ganhou ares de imprevisibilidade na reta final da votação. Antes consideradas favoritas, as prefeitas de Ipiaú, Maria das Graças (PP), e de Ibirataia, Ana Cleia (PSD), estão sob ameaça de virada dos rivais, respectivamente, Alipinho Alves (MDB) e Eurides Nunes (DEM).