Praias de Salvador serão fechadas para o público a partir de sexta (2)

A prefeitura de Salvador vai prorrogar por mais sete dias todas as medidas de enfrentamento à pandemia que estão em vigor. O prefeito Bruno Reis também anunciou nesta segunda-feira (28) que todas as praias de Salvador serão bloqueadas para o público a partir da sexta (2), Dia da Independência do Brasil na Bahia.

“Estou tomando essa decisão, considerando o histórico deste mês e esse último feriadão, para, a partir disso, podermos avançar a passos largos na retomada da normalidade em nossa cidade. Mesmo com os números da pandemia em queda, entendemos que precisamos fazer um esforço a mais nesta semana”, destacou Bruno Reis.

Segundo o prefeito, Salvador tem agora 57% de ocupação dos leitos clínicos exclusivos para tratamento da covid-19 e 70% dos de UTI. Na semana passada, ambos os índices eram de 68% e 76%, respectivamente. Já no segmento pediátrico, 78% dos leitos clínicos estão ocupados, enquanto que, na UTI, esse número é de 70%.

Na rede pública, 36 pacientes foram regulados nas últimas 24h e as UPAs amanheceram o dia com dez pessoas aguardando transferência, acrescentou.

Na rede particular, os leitos para atendimento de pacientes com coronavírus estão assim: o Hospital São Rafael tem 65% de ocupação; o Santa Izabel, 62%; Português, 68%; Cárdio Pulmonar, 70%; Aliança, 62% e Jorge Valente, 64%.

O número de mortes causados pela doença caiu 21% em relação à semana de 7 de junho. O número de casos também teve queda, dessa vez de 40%. A média diária foi de 319 notificações. O fator RT, que indica a transmissão viral entre indivíduos, também apresenta curva de queda: no dia 7 de julho a taxa era de 0,84. No dia 14, o índice ficou em 0,65 (-15%).