Praias de Salvador serão reabertas a partir da próxima segunda-feira (3)

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), anunciou, nesta sexta-feira (30), em coletiva de imprensa, a reabertura das praias da capital baiana a partir da próxima semana. As praias podem ser frequentadas de segunda a sexta feira, em horário livre. A exceção é a Porto do Barra, que só pode ser frequentada de terça à sexta. Nos finais de semana, todas elas seguem interditadas.

A decisão foi tomada a partir da avaliação dos índices do novo coronavírus, que, segundo Reis, estão em baixa. “Diante dos número que temos hoje, de 75% da ocupação de leitos, zero pessoas aguardando leitos de uti adulto e pediátricos, dá para reabrir as praias a partir de segunda-feira. Pensando não em atividade de lazer, mas principamente como atividade que gera milhares de empregos para os trabalhadores do comércio que atuam nas praias e para o trade turístico”, justifica o prefeito.

As praias estavam fechadas desde o final do fevereiro, como uma forma de frear o avanço do novo coronavírus. Ele reforça que a prefeitura não está iniciando a fase amarela, apesar de já ter condições. “Não estamos acionando a fase amarela. Poderia, porque tenho 75% [de ocupação de leitos de UTI], todos os indicadores caindo e avancei muito na vacinação. Mas, tomei a decisão, ontem, reunindo com nossa equipe, de aguardar mais uma semana”, pondera Bruno Reis.

Há a possibilidade de, antes do final da próxima semana, esse avanço para a próxima fase já seja feito. “Pode ser que no meado da semana que vem a gente tenha condições de acionar, mas quero avaliar se esses números vão continuar ciando como estão para a gente ter uma segurança maior para tomar essa decisão”, defende o chefe do executivo municipal.

No ano passado, as primeiras praias de Salvador foram interditadas no dia 21 de março e seguiram fechadas por seis meses. A reabertura aconteceu apenas em 21 de setembro, mesmo assim, com restrições para alguns locais. Ir às praias aos domingos, por exemplo, está proibido desde o início da pandemia.

*Sob orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro