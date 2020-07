Praias de Salvador só devem reabrir na terceira fase do Plano de Retomada

O final de semana está chegando, mas nada de correr para a praia. Elas ainda não estão liberadas e, segundo a prefeitura, as praias de Salvador estão englobadas apenas na terceira fase do Plano de Retomada, divulgado esta semana tanto pela Prefeitura Municipal de Salvador quanto pelo Governo do Estado. Contudo, elas terão um protocolo específico, assim como será com as escolas e instituições de ensino presencial, por exemplo.

A primeira fase da reabertura prevê ocupação de menos de 75% dos leitos de UTI exclusivos para a covid-19. A fase 2 começa quando essa taxa chegar a menos que 70% e a 3 quando for menor que 60%. Sempre deve-se manter essa taxa por cinco dias para que a fase tenha início.

Procurada, a Casa Civil de Salvador afirmou que ainda está estudando as medidas específicas a serem adotadas tanto no caso das praias, quanto das escolas.

"Educação, Futebol profissional, parques públicos, praias e demais espaços públicos estão sendo avaliados separadamente com critérios específicos, devido à natureza própria de suas atividades", diz o Plano de Retomada.

Na terceira fase do plano está prevista a abertura gradual de Parques de Diversões e Parques Temáticos; teatros, cinemas e demais casas de espetáculos; clubes sociais, recreativos e esportivos, além dos centros de eventos e convenções.