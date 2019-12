Praias de Tubarão e Barra recebem 5ª edição do Sou Verão 

O Sou Verão retorna sua temporada de atividades neste sábado (14), das 8h às 12h, na praia de Tubarão, recém-requalificada pela Prefeitura Municipal de Salvador, no Subúrbio Ferroviário da cidade. Já no domingo (15), acontecerá na Barra (Porto e Farol), com a oferta de esportes gratuitos para toda a família.

Estimulando a pratica esportiva para todas as idades, o Sou Verão deste ano traz a oferta de modalidades como canoa havaiana, patins, skate longboard, futevôlei e frescobol, todos orientados por instrutores especializados e disponibilidade de equipamentos de segurança, como joelheiras e/ou capacetes.

Gosto popular

Na edição 2018/2019, a enfermeira Lucelena Melo, 45 anos, e o empresário Rafael Rodrigues, 34, viram a oportunidade de viver uma nova aventura e aproveitaram as atividades do Sou Verão na praia da Barra. “É bom ver que o esporte caiu no gosto popular. É motivador ver tanta gente querendo participar”, declarou Rafael na ocasião.

O empresário Rafael Rodrigues e a enfermeira Lucelena Melo se divertiram no último Sou Verão

Frequentadora da praia de São Tomé de Paripe - outra base do projeto na última edição -, a professora Débora Porciúncula, 38, se dividiu entre as práticas de frescobol e canoa havaiana. “Fiquei muito feliz em saber que a nossa região foi escolhida para receber esse projeto. Fico emocionada com ações como essa que valorizam o subúrbio”, pontuou.

A professora Débora Porciúncula também participou de uma das edições

Na edição passada, o Sou Verão ofereceu gratuitamente o acesso ao esporte e à prática de atividades físicas para cerca de 1.200 pessoas. A expectativa é superar esse número nesta temporada. O projeto Sou Verão é uma realização do jornal Correio com o apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Vitalmed, Drogaria São Paulo, Litoraneus e Uniftc.

Para participar basta levar um documento de identificação com foto e se inscrever no local. No caso de menor de idade, é preciso ir acompanhado do responsável. O acesso será feito por ordem de chegada.

Confira as datas e as praias do Sou Verão:

DEZEMBRO

14 - Tubarão; 15 - Barra; 21 - Barra; 28 - Tubarão

JANEIRO

4 - Barra; 11 - Tubarão; 18 - Barra; 25 - Tubarão