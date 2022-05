Prainha da Claudinha Especial marca os 20 anos de carreira da cantora

Claudia Leitte: 20 anos de carreira (Foto: Divulgação)

Para comemorar seus 20 anos de carreira, a cantora Claudia Leitte realizará uma edição especial do show Prainha da Claudinha, que acontece dia 25 de maio, em São Paulo, em um local que os convidados saberão na hora em que estiverem saindo do hotel. Num clima intimista, a apresentação vai mostrar Claudia com pés na areia e cenografia tematizada, trazendo clima litorâneo e atmosfera praiana. O evento conta com participação confirmada de Juliette, cantora e campeã do BBB 21, Lucy Alves cantora e sanfoneira, e do cantor Thiaguinho, trazendo músicas inéditas feitas especialmente para o projeto.





Pitty e Nando Reis (Foto: Divulgação)

Pitty e Nando Reis se juntam na turnê As Suas, as Minhas e as Nossas

A baiana Pitty e o paulista Nando Reis estão trabalhando desde o ano passado no projeto de um show único, com o qual vão rodar o Brasil a partir de agosto . Batizada de As Suas, as Minhas e as Nossas, a turnê trará os dois cantando juntos músicas de seus repertórios, com novos arranjos, releituras e até mesmo canções inéditas. A turnê começa oficialmente em agosto, mas os fãs terão uma amostra do que virá pela frente na pré-estreia especial no palco do Festival João Rock, dia 11 de junho, em Ribeirão Preto (SP), que já está com os ingressos

esgotados.

Jorge e Matheus (Foto: Divulgação)

Salvador Fest vai comemorar 15 anos em setembro

Fazendo sua estreia no Salvador Fest, que completa 15 anos em 2022, a dupla Jorge e Matheus será uma das atrações do palco Salvador. Considerado um dos eventos mais esperados da cidade, a festa de camisa colorida acontecerá dia 18 de setembro no Parque de Exposições de Salvador, e vai reunir grandes nomes da música nacional de diversos ritmos. Outra novidade é o palco Pagotrap, misturando o pagode com o trap. A produção promete divulgar as novas atrações através do

@salvadorfest.





Maria Rita em agosto

A cantora Maria Rita faz única apresentação no Teatro Castro Alves, no dia 20 de agosto, às 21h. No palco, acompanhada por Leandro Pereira, ela cantará sucessos de sua discografia, tais como Tá Perdoado, Maltratar Não é Direito, Num Corpo Só, Cara Valente e Romaria, também famosa na voz de sua mãe Elis Regina, entre outras.





TUM-TUM-TUM*

1. O cantor, compositor, ator e ex-Titãs Paulo Miklos vai lançar o álbum Do Amor Não Vai Sobrar Ninguém, gravado durante a quarentena imposta pela pandemia. E o primeiro single, É Assim que eu Sei, chega em todos os tocadores digitais nesta sexta (13), com clipe disponível no mesmo dia, às 12h, no YouTube.

2. O projeto OJO ODUN, uma comemoração aos 50 anos de carreira da dançarina e soprano baiana Inaicyra Falcão, vai ocupar o Teatro Moliere, na Barra, de 23 a 29 de maio. Aos 72 anos, Inaicyra é também pesquisadora em cantos afrodiaspóricos e professora doutora em educação, alemd de pesquisadora do corpo em dança.

3. O Pagodão Elétriko, que acontecerá dia 12 de junho no Wet, será palco para A Bronkka gravar um projeto audiovisual que marcará os 20 anos de carreira da banda. O evento contará com a presença de Igor Kanário retornando ao encontro dos antigos companheiros, quando sairá em turnê pelo Brasil.