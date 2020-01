'Prata da casa': Veja 10 dicas para se sair bem nas seleções internas de onde trabalha

Profissional motivado, estímulo à retenção de talentos e principalmente, a redução nos índices de turnover (rotatividade). Os processos seletivos internos sempre existiram nas companhias, porém, com a busca cada vez maior de profissionais aderentes a cultura da empresa enquanto vantagem competitiva - esse movimento de contratação da ‘prata da casa’ tem crescido bastante.

Em empresas como a Tim, por exemplo, metade das vagas até o mês setembro foram fechadas com público interno. “Processos seletivos deste tipo possuem uma maior facilidade de adaptação e possiblidade de acertos na contratação”, afirma a Gerente de Recursos Humanos da TIM Nordeste, Renata Pimentel.

Atualmente, todas as vagas são divulgadas internamente antes de partirem para o processo externo. “As seleções fora companhia só acontecem depois que esgotamos a possibilidade de fazer o aproveitamento de um colaborador”, acrescenta a gestora.

Novos ares

E para se sair bem nesses processos seletivos, que acabam se transformando em uma chance de ganhar uma promoção ou de experimentar outro setor dentro da empresa - sai na frente quem está mais preparado. É importante também ter um bom relacionamento dentro do ambiente de trabalho. Especialistas em recrutamento e seleção listaram 10 orientações para quem quer conquistar uma nova carreira no mesmo lugar onde trabalha (veja ao lado).

O primeiro passo está no autoconhecimento com relação a posição que quer chegar. Para a coordenadora de seleção da plataforma 99jobs, Dahra Quintella, antes de se candidatar a vaga, o profissional deve avaliar se realmente a nova posição interna atende ao seu plano de crescimento. “Participar de um processo seletivo interno sem um entendimento correto da nova função pode gerar frustração por parte do colaborador e desgaste em relação aos gestores”, aconselha.

Dahra pontua ainda que o grande segredo é ter uma conversa franca com seu atual gestor e com a área de recursos humanos. “É cumprir com suas promessas, ser muito profissional, em todas as relações que você faz. Estamos passando por um momento de grandes transformações, em que a maioria das pessoas que estão no mercado de trabalho estão ávidas para aprender coisas novas, para ser desafiado. E é isso que as empresas procuram”.

Talento

Daí em diante, o próximo passo é identificar como se atualizar para ter um diferencial consistente na disputa pela nova posição. A recomendação é da diretora do ManpowerGroup, Wilma Dal Col. “Seja sensível para reconhecer os desafios e as oportunidades dos cenários da empresa que está trabalhando. Nesse sentido, a flexibilidade mental e a vontade efetiva em aprender sempre, são fatores que contribuem de maneira significativa”, diz.

Na hora da entrevista, aposte em uma preparação consistente deixando bem claro os motivos da troca de área e as habilidades que podem fazer a diferença. “O processo seletivo sempre se caracteriza como uma via de mão dupla tanto para o candidato, quanto para a empresa. Acho que acima de tudo é estar preparado. Estar preparado significa: traga o seu melhor, não receie falar sobre suas possíveis dificuldades, ressaltando como as tem trabalhado, a fim de superar limites e tenha sempre exemplos concretos ao responder as perguntas”, completa.



RELATO: OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO

Cecília trabalha há 21 anos na Tim e já passou por diversos processos seletivos internos da empresa

(Foto: Divulgação)

Cecília Diniz, advogada Entrei na Tim participando de um processo seletivo, logo que ela chegou na Bahia, quando ainda era Maxitel. Trabalho já há 21 anos na empresa. Enviei o meu currículo e fui selecionada para algumas dinâmicas e entrevistas, sendo ao final contratada para a área comercial em uma das suas lojas próprias. Quando surgiu o processo seletivo interno para o departamento jurídico, não hesitei em participar. Era uma área de grande interesse para mim e vi ali uma excelente oportunidade de crescimento profissional. Me preparei para o processo buscando maiores informações sobre as habilidades e competências necessárias para a vaga. Assim, minha estratégia foi manter a calma e demonstrar estar preparada para assumir a posição desejada, destacando, principalmente, as minhas qualidades convergentes com as exigências da vaga. A partir desta oportunidade outras vieram, mudei de cargo algumas vezes e sigo na empresa até hoje. Identifique suas áreas de interesse e fique atento às oportunidades. Busque desenvolver as habilidades necessárias a atender aos requisitos da vaga e não desista.





CONQUISTE SUA NOVA VAGA

1. Autonhecimento Antes de se candidatar a vaga é importante se questionar: O que será esperado de mim nesse desafio? Estou preparado?

2. Reconhecimento Vai contar muito no processo seletivo o profisisonal que você é.. Por isso, sempre mantenha uma boa relação onde trabalha.

3. Conheça bem a área Outro ponto que vai contar ao seu favor é o conheceimento que tem sobre a posição que está se candidatando.

4. Qualificação Independente do cargo, qualificação sempre vai agregar valor. Não deixe também de se mostrar disposto a aprender sempre.

5. Habilidades Tenha uma estratégia bem traçada de como irá fazer uma real conexão das suas habilidades com as habilidades demandadas.

6. Seja honesto Converse com o seu atual gestor antes da inscrição. Isso evita ressentimentos caso seja aprovado e também a perda de confiança.

7. Na entrevista Explique claramente porque pretende trocar de posição . Não deixe de pontuar como pode contribuir com esta mudança na empresa.

8. Entrega Outro ponto que conta a favor no processo seletivo interno é ter compromisso com as suas entregas e a empresa. Participe das ações.

9. Radar ligado As oportunidades só cehagam para quem está atento a elas. Por isso fique ligao em tudo que acontece na empresa e no ambiente de trabalho.

10. Crescimento Não tenha medo do desafio nem de crescer dentro da empresa que trabalha, por mais desafiador que seja o novo cargo.