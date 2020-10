Prateleiras de supermercado desabam e deixam um morto no Maranhão; veja vídeo

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas após prateleiras com produtos desabarem e atingiram clientes que estavam no supermercado Mix Mateus Atacarejo (Atacado e Varejo), na noite desta sexta-feira (2), no bairro Vinhais, em São Luís. A vítima fatal é uma funcionária do estabelecimento.



[

A Secretária Municipal de Comunicação de São Luís, Conceição Castro, confirmou que uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas com escoriações leves. Os quatro feridos já deram entrada em hospitais da rede municipal. Segundo Conceição, alguns outros feridos também estão sendo levados para hospitais privados da capital.



Em vídeos divulgados nas redes sociais é possível ver as inúmeras estruturas metálicas caídas em uma espécie de efeito dominó. No momento do acidente, havia uma movimentação intensa de clientes. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas há a suspeita de que uma empilhadeira provocou a queda de uma das gôndolas, causando um efeito dominó. A polícia também investiga as informações de que uma prateleira estava balançando com o suposto excesso de peso e que um operador de empilhadeira teria tentado tirar um bloco de palete, o que causou o desequilíbrio.

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), informou através do Twitter que determinou ao comandante do Corpo de Bombeiros dedicação integral no acidente, para prestar socorro e assistências às vítimas. Prateleiras com produtos desabam em supermercado e deixam um morto e feridos em São Luís; VÍDEO