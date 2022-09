Prazo de inscrições para estágio do MPF na Bahia é prorrogado

O prazo de inscrição para o 24º Processo Seletivo de Estágio do Ministério Público Federal (MPF) na Bahia, que é direcionado para estudantes de nível superior e de pós-graduação, foi prorrogado até a próxima terça-feira (6) pela instituição. Uma boa notícia para quem ainda não se candidatou e pode se inscrever de forma on-line para as 18 vagas distribuídas em 11 municípios da Bahia.

Estão aptos a participar os estudantes de graduação em Administração, Arquitetura, Biblioteconomia, Biologia, Ciências Sociais (Antropologia), Comunicação Social (Jornalismo e Relações Públicas), Direito e Informática e de pós-graduação em Direito. Nesta seleção, o MPF disponibiliza vagas em Salvador, Barreiras, Campo Formoso, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Paulo Afonso, Vitória da Conquista e Teixeira de Freitas.

As provas para selecionar os candidatos estão previstas para serem realizadas às 9h do dia 18 de setembro e, para entrar no local de realização, os estudantes precisam comparecer com caneta esferográfica azul ou preta, comprovante de inscrição (impresso ou gravado no celular) e carteira de identidade. A confirmação da data e os locais de prova devem ser divulgados até o dia 13 de setembro na página do concurso.

O estágio do MPF oferece bolsa mensal de R$ 976,00 para nível superior e de R$1.952,00 para estudantes de pós-graduação por 20 horas semanais. Além disso, os bolsistas vão contar com seguro contra acidentes pessoais e auxílio-transporte. Vale lembrar que, para participar da seleção, o estudante deve estar matriculado em uma das Instituições de Ensino conveniadas, relacionadas no edital.