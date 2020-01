Prazo para resgatar documentos perdidos no Festival Virada Salvador é adiado

Quem perdeu documentos durante os shows do Festival Virada Salvador terá mais tempo para recuperá-los. A Guarda Civil Municipal (GCM) adiou para sexta-feira (10) o fim do prazo para entrega do que foi encontrado por agentes do órgão no circuito da festa, que aconteceu entre o dia 28 de dezembro a 1º de janeiro, na orla da Boca do Rio.

Para resgatar o documento perdido, basta comparecer à sede da GCM, na Avenida San Martin, ao lado do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, das 8h às 17h. Para confirmar se o seu pertence foi encontrado, antes de ir à sede do órgão, o cidadão pode consultar a listagem disponível no site oficial da instituição. Caso seu nome não esteja na fila, é importante que seja feito um Boletim de Ocorrência (BO) para evitar o uso indevido dos dados.

Após a sexta-feira, todos os documentos que não forem retirados serão devolvidos para os respectivos órgãos emissores.

Até o momento, apenas 114 dos quase 900 documentos encontrados foram devolvidos durante e após os dias de festa. Os principais pertences perdidos são carteiras de identidade, habilitação e de trabalho, além de cartões de crédito e de planos de saúde.