Pré-candidato a vereador de Maraú é preso acusado de roubar lotérica

Lotérica foi alvo de bandidos em junho deste ano (Foto: Reprodução)

Um pré-candidato a vereador da cidade de Maraú foi preso na manhã desta quarta-feira (9) durante operação conjunta das polícias Civil e Militar. Ele tinha mandado de prisão preventiva e é acusado de envolvimento em um roubo a uma casa lotérica em junho deste ano em Camamu.

Segundo a investigação, o pré-candidato agiu com outros oito homens, que já estão presos. Eles renderam o gerente da lotérica e a esposa deste, no dia 26 de junho. Parte da quadrilha ficou em uma casa com a mulher, ameaçando matá-la, enquanto o restante foi até a lotérica para roubar o dinheiro em caixa.

Um detento que está preso no Complexo Penitenciário da Mata Escura também é apontado como integrante da quadrilha.

O pré-candidato, que não teve nome divulgado, foi levado para prestar um depoimento inicial e passar por exames. Ele será encaminhado para a cidade de Camamu.