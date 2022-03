Pré-Vestibular Social promovido por estudantes da UFBA tem vagas abertas

O curso Pré-Vestibular Social, sediado na Universidade Federal da Bahia (Ufba) e promovido por estudantes da instituição para alunos e alunas que não têm condições de arcar com cursinhos particulares, está com inscrições abertas até o próximo sábado (5).

Ao todo, são 70 vagas para o turno matutino e noturno, sendo 35 para cada, além de 30 vagas para uma lista de espera, divididas igualmente entre os dois turnos que as aulas acontecerão.

O Pré-Vest promoverá as aulas PAF VI da Ufba, localizado na Rua Caetano Moura, no bairro da Federação, obedecendo todos os protocolos de saúde contra a COVID-19. E quem tiver interesse pode ter acesso ao edital e se inscrever através deste link.

Projeto sem fins lucrativos, o Pré-Vestibular Social na Ufba é formado por estudantes de diversas áreas de conhecimento e cursos de graduação e pós-graduação da instituição. O objetivo é oferecer cursos na modalidade extensiva, focada no modelo Enem de avaliação, para alunos advindos da rede pública de ensino.

Os aprovados para o curso não têm que arcar com nenhum custo pelo plano de ensino oferecido, exceto o pagamento da taxa de inscrição, que custa R$12,50. O resultado da seleção será divulgado no dia 12 de março nas redes sociais do projeto, pelo Facebook e também pelo Instagram, no @prevestibularsocial.



Caso o/a candidato/a seja aprovado/a e, posteriormente, se constate que houve fraude ou omissão nos dados apresentados, ou sua condição socioeconômica se mostre incompatível com aquela apresentada na entrevista, este/a será desligado/a do projeto imediatamente, podendo ainda ser indiciado/a nos termos da lei.