Pré-vestibular Universidade para Todos inscreve até terça (7)

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (UPT) se encerram nesta terça-feira (7). O cursinho pré-vestibular oferece agora 11.505 vagas. Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo Portal da Educação.

Criado em 2003, o cursinho é uma parceria das universidades estaduais Uneb, Uesc, Uefs e Uesb. Ao longo dos anos, o projeto ajudou cerca de 20 mil estudantes a conseguirem acesso ao Ensino Superior, em várias instituições.

O cursinho é voltado para estudantes matriculados no 3º ano do Ensino Médio Regular estadual ou municipal, ou nas modalides correspondentes, ou matriculados no 4º ano da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio da rede estadual ou municipal ou suas modalidades correspondentes e egressos do Ensino Médio estadual ou municipal do Estado da Bahia.

No ato da inscrição, o candidato deverá fazer opção para um único município, local de funcionamento e turno que deseja cursar, bem como preencher integralmente o formulário de inscrição. O candidato informará, obrigatoriamente, o número do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF) e criará uma senha de seis a oito dígitos, o que dará origem a um nome de usuário para acesso ao endereço de inscrição. Além de poder fazer alterações sobre a inscrição pelo sistema, o candidato também poderá tirar dúvidas sobre o processo pelo telefone 0800 285 8000, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h ou pelo email: upt@educacao.ba.gov.br.

A seleção dos candidatos será feita a partir das notas de Português e Matemática informadas pelos candidatos no ato da inscrição. A lista dos contemplados será divulgada no dia 10 de maio no Portal da Educação. A matrícula deverá acontecer de 21 a 24 de maio, no turno e local para o qual o estudante optou para cursar, com a apresentação dos documentos expressos no edital, entre os quais os documentos pessoais e os históricos escolares do Fundamental II e do Ensino Médio. As aulas estão previstas para começar no dia 27 de maio e seguem até o mês de dezembro.

Além das aulas, os estudantes têm acesso aos projetos complementares, como seminários, oficinas, simulados, revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e orientação vocacional. Os 11.505 selecionados receberão camisa e material de estudo. Para os cursistas da Uneb e Uesb que obtiverem frequência superior a 75% nas aulas está garantida a isenção da taxa de inscrição no vestibular.

Para a execução do projeto, serão selecionados pelas universidades parcerias, 1.034 estudantes universitários que atuarão como professores/monitores. Durante a execução do programa, eles serão acompanhados e passarão por formação.