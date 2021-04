'Precisamos seguir melhorando', diz Gilberto após classificação

O Bahia está garantido nas quaras de final da Copa do Nordeste. A classificação tricolor foi alcançada após a vitória sobre o ABC, por 2x1, na tarde deste sábado (10), em Pituaçu.

Autor de um dos gols do triunfo, o atacante Gilberto parabenizou a equipe pelo resultado. Segundo ele, o grupo conseguiu manter a postura ofensiva mesmo após sair atrás no placar. O camisa 9 chegou a seis gols no Nordestão e lidera a artilharia do torneio.

"O grupo está de parabéns. Sofremos o gol no início do jogo, mas tivemos maturidade, jogamos da mesma forma, buscando o resultado. Precisamos seguir melhorando porque logo em seguida vem as fases finais da Copa do Nordeste, Sul-Americana, Brasileiro... precisamos estar na ponta dos cascos", afirmou o camisa 9.

Com o fim da primeira fase do Nordestão, o Bahia ficou na segunda colocação do grupo A, com 13 pontos. O adversário nas quartas de final será o CRB, que ficou em terceiro lugar. Por ter melhor campanha, o Esquadrão terá a vantagem de jogar em casa.

"Importante ter esse confronto em casa, estamos indo bem em casa", disse Gilberto, lembrando que a equipe está invicta atuando como mandante na competição.