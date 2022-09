Prédio de cinco andares desaba e deixa idosa morta em Belo Horizonte

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas no desabamento de um prédio em Belo Horizonte, Minas Gerais, na madrugada desta quarta-feira (21).

Ainda não se sabe o que levou a estrutura a colapsar. O prédio tinha garagem e quatro andares. Ele estava em fase final de acabamento, mas duas famílias já moravam no local.

Uma das famílias não estava no apartamento na hora. As quatro vítimas são da mesma família, que vivia na cobertura.

No desabamento, a casa vizinha foi atingida, mas os moradores estão viajando e o local estava vazio, segundo informação do G1MG.

As quatro pessoas da família que estava no apartamento são um casal de idosos e duas filhas, que já são adultas. Lourdes Pereira Leite, 70 anos, morreu por conta dos ferimentos. Ficaram feridos o marido dela, Francisco Vieira Leite, de 75, e as filhas Françoise Pereira Leite, 40, e Alessandra Franciane Leite, 45.

O idoso foi levado ao Hospital Odilon Behrens, uma das filhas foi para um pronto-socorro e a outra preferiu não ser atendida. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dos três.

A Defesa Civil vai apurar o caso e também avaliar as estruturas das construções vizinhas para verificar se houve comprometimento.