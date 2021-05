Prédio em Fortaleza terá vaga para carro dentro de apartamento

Uma construtora cearense decidiu lançar um edifício com uma inovação bastante curiosa: além dos quartos para pais, filhos e hóspedes no apartamento, um cômodo só para o carro! Ele consta na planta de um condomínio de alto padrão, com 36 unidades de 362m² mais uma cobertura dúplex de 693 m², que terá um elevador para veículos.

Funcionará assim: quando chegar no imóvel (haverá apenas um apartamento por andar), o carro será estacionado dentro da unidade, entre uma das salas e a cozinha.

(Foto: Divulgação)

De acordo com o jornal O POVO, a construtora Diagonal vai começar a erguer o empreendimento no segundo semestre deste ano, e a previsão de entrega é de quatro anos. As unidades estão sendo anunciadas com preços a partir de R$ 4 milhões.

Apesar de parecer algo inédito no país, temos precedentes: o Victorian Living Desire (fotos), da incorporadora GPL, em Goiânia, é outro empreendimento com vaga nos apartamentos. Entregue em 2018, tem entre os moradores o cantor Gusttavo Lima, que se mudou para lá no ano passado. A unidade do cantor tem 404 m² e quatro suítes.

Leia mais notícias no Alô Alô