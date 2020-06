Prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira está com coronavírus

(Foto: Divulgação)

A prefeita de Porto Seguro, Cláudia Oliveira, anunciou nesta segunda-feira (1º) que testou positivo para covid-19. Segundo ela, os primeiros sintomas começaram a aparecer na semana passada e, desde então, ela decidiu se isolar para proteger sua família e sua equipe de trabalho.

"Mesmo tomando todas as medidas de segurança e higiene necessárias, na última semana apresentei sintomas característicos da doença e me isolei imediatamente para proteger a todos da minha família e que estão comigo nessa luta a trabalho. Busquei atendimento médico e realizei o teste, que confirmou meu diagnóstico", afirmou.

A prefeita ainda disse estar cumprindo todas as determinações dos órgãos de saúde, e tem quadro clínico é estável. "Todas as medidas de isolamento foram adotadas com todos que tiveram contato comigo, graças a Deus ninguém mais apresenta sintomas, mas se mantém em monitoramento", disse.