Prefeito ACM Neto pode restabelecer regras duras para frear novo pico da covid-19

Integrantes do núcleo-duro do Palácio Thomé de Souza apostam que o prefeito ACM Neto (DEM) vai impor em breve medidas voltadas a restringir a circulação de pessoas em áreas de Salvador onde foi detectada queda substancial nos índices de isolamento e nas normas de proteção individual. Embora Neto ainda não tenha confirmado a intenção de restabelecer regras duras para frear o novo pico da covid-19, a hipótese ganhou força após o balanço sobre o fluxo em bairros movimentados da capital durante o fim de semana. De acordo com relatos de auxiliares próximos a ele, o prefeito ficou chocado ao ver as imagens feitas pela equipe destacada para fiscalizar o cumprimento de protocolos sanitários contra o novo coronavírus ontem e anteontem. Especialmente, no Rio Vermelho.

Novo anormal

Os vídeos, gravados na madrugada de sábado para domingo, mostram uma multidão de pessoas reunidas sem máscara pelas ruas do bairro, mesmo com os bares já fechados.

Navalha na carne

Escritórios de advocacia que atuam para telefônicas no estado vão acionar o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB na Bahia contra advogados investigados por suspeita de envolvimento no esquema de fraude e falsificação em processos no interior, especialmente em Conceição do Coité. Segundo apurou a coluna, representantes jurídicos de duas operadoras estão perto de concluir a denúncia e deverão apresentá-la em breve à instância da OAB responsável por analisar ilegalidades supostamente cometidas por profissionais que possuem registro na entidade.

Batom no colarinho

Na representação, os advogados das empresas vão anexar documentos que comprovariam as fraudes em ações indenizatórias movidas contra as quatro grandes concessionárias de telefonia - Vivo, Claro, TIM e Oi -, cujas decisões provocaram prejuízos milionários. Parte do material mostra a adulteração de documentos apresentados nos processos em nome de consumidores cooptados por três advogados alvos de um inquérito aberto na Polícia Civil de Coité para investigar o esquema, revelado pela Satélite em 18 de setembro.

Porta-bandeira

Disposta a liderar a tropa de choque do bolsonarismo na Bahia, a deputada estadual Talita Oliveira (PSL) foi a única componente da ala na Assembleia Legislativa a fazer parte da comitiva que recepcionou o presidente Jair Bolsonaro na Base Aérea de Salvador, sexta passada. Diante da ausência de demais nomes eleitos na cola de Bolsonaro em 2018, Talita surfou sozinha e aproveitou o vácuo para se posicionar como a última parlamentar do bloco que se mantém 100% fiel a ele.

Acordo de paz

Interlocutores do governador Rui Costa (PT) entre artistas e produtores articulam um encontro para aparar arestas do petista com a classe. A ideia surgiu após o mal estar criado pela fala em que Rui aconselha o público a não comprar ingressos para festas de fim de ano.