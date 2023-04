Prefeito de 65 anos nomeia sogra secretária após casar com adolescente de 16

Um casamento que virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O prefeito da cidade de Araucária, no Paraná, Hissam Hussein Dehaini, de 65 anos, se casou com uma adolescente, de 16.

Kauane Rode Camargo e o companheiro apresentaram documentos exigidos por lei para se casarem no dia 12 de abril, segundo o Jornal Oficial dos Cartórios de Registro Civil do Brasil.

De acordo com o UOL, no dia seguinte, a sogra do prefeito, Marilene Rode, mãe da adolescente, foi nomeada secretária municipal de Cultura e Turismo da cidade.

Além da mãe da menina, a tia também recebeu um cargo alto. No dia 1° de abril, Elizangela Rode foi nomeada como diretora-geral de secretaria.

Conhecida na região por ter sido a 2ª princesa teen 2022 do Miss Araucária Teen, Kauane se casou após a permissão dos pais, já que o casamento no Brasil é permitido a partir dos 16 anos com a autorização dos responsáveis.

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Araucária não respondeu sobre as nomeações.