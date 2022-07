Prefeito de Brumado sofre infarto e é submetido a cirurgia no coração

O político Eduardo Lima Vasconcelos, de 75 anos, prefeito da cidade Brumado, no sudoeste da Bahia, sofreu um infarto na noite desta quinta-feira (14) e precisou ser submetido a uma cirurgia no coração.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Brumado confirmou o ocorrido. Inicialmente, o prefeito deu entrada no Hospital Professor Magalhães Neto, no município, após sentir mal-estar trabalhando em seu gabinete, com suspeita de infarto. Ele foi atendido e passou por consulta médica no Pronto Socorro, onde teve a confirmação do quadro de infarto.

Em seguida Eduardo foi transferido para a cidade de Vitória da Conquista, para o Hospital SAMUR, sendo imediatamente submetido a um cateterismo cardíaco. "Foi realizada angioplastia com o implante de um Stent, que garantiu a normalização do fluxo coronariano. Neste momento, encontra-se clinicamente estável, em unidade de terapia intensiva (UTI), uma vez que, por tratar-se de infarto, ainda inspira cuidados intensivos" informou a nota assinada pelo secretário de saúde Cláudio Soares Feres.

Apesar da situação, o prefeito está bem, em recuperação e permanecerá em observação médica por mais três dias.

"Agradecemos a oração e a compreensão de todos nesse momento, mas informamos que o chefe do executivo municipal brumadense, está bem e forte, e em breve retornará suas atividades, para continuar cuidando da sua/nossa querida Brumado", conclui.