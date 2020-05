Prefeito de Candeias testa positivo para coronavírus

O prefeito de Candeias, Dr. Pitágoras, testou positivo para coronavírus. Em seu perfil no Instagram, ele confirmou o resultado do teste e disse que passa bem. Candeias tinha 55 casos confirmados da doença até esta segunda-feira (11). É pelo menos o segundo prefeito da Bahia a ter a doença - no final de abril, Luiz de Deus, prefeito de Paulo Afonso, confirmou que estava com covid-19.

"Afirmo a todos que estou bem, tive um pouco de febre e tosse e informo que estou em isolamento, trabalhando em casa para anunciar mais tarde novas medidas de combate a ploriferação deste vírus que deixa todos expostos. Todos sabem que estamos, desde o início da pandemia, na linha de frente do combate ao coronavírus, tomando os cuidados necessários de prevenção, mas infelizmente todos nós estamos expostos a esta pandemia", disse o prefeito.